У берегов Японии нашли «невидимое золото»: его концентрация стала рекордной

Роботизированная рука отламывает кусок богатой минералами породы на большой глубине под водой. / © Science Alert

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На дне океана у юго-восточного побережья Японии нашли залежи так называемого невидимого золота с рекордно высокой концентрацией.

Результаты исследования ученых из Университета Сидзуока, Университета Васеда и Токийского университета опубликовали в журнале Scientific Reports.

Речь идет о гидротермальных полях в подводной кальдере Хигаси-Аогасима, расположенной примерно в 350 километрах к югу от Токио.

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В этом районе действуют черные гидротермальные источники и подводные холмы, из которых выходят горячие жидкости, насыщенные металлами. Они способствуют образованию минеральных залежей, в том числе золота.

Часть драгметалла содержится в настолько мелкой форме, что ее невозможно увидеть невооруженным глазом или с помощью обычного микроскопа. Именно поэтому исследователи называют его "невидимым золотом".

Для анализа образцов ученые применили вторично-ионную масс-спектрометрию, позволяющую выявлять чрезвычайно малые концентрации химических элементов.

Выяснилось, что золото скрыто внутри пирита — минерала из железа и серы, который из-за характерного блеска часто называют «золотом дураков».

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Настоящее золото может содержаться в пирите в двух формах: как микроскопические наночастицы или отдельные атомы, встроенные в структуру минерала. В кальдере Хигас-Аогасима ученые обнаружили обе формы.

Авторы исследования заявили, что концентрация золота в местном пирите является самой высокой среди всех известных на сегодняшний день подобных месторождений.

Кальдер также расположен на относительно небольшой глубине по сравнению с другими золотоносными гидротермальными источниками. Это может сделать район привлекательным для будущей добычи.

В то же время, в мире не работает ни одна коммерческая подводная золотодобывающая шахта. Одной из главных проблем остается отсутствие дешевого и эффективного способа извлечения микроскопического золота из морских пород.

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Попытка запустить подобный проект у побережья Папуа-Новой Гвинеи ранее провалилась из-за финансовых трудностей и протестов экологов. Ряд тихоокеанских стран после этого поддержал мораторий на глубоководную добычу полезных ископаемых до 2030 года.

Япония продолжает развивать исследования в сфере подводной добычи.

Открытие также усугубляет дискуссию о том, стоит ли разрабатывать гидротермальные поля, экосистемы которых до сих пор остаются недостаточно изученными. Ученые предупреждают, что промышленная добыча может нанести вред морским организмам, обитающим вблизи таких источников.

Ранее сообщалось, что в Китае геологи сообщили о возможном открытии «сверхгигантского» месторождения золота. По предварительным оценкам, его запасы могут превышать 1000 тонн, а стоимость достигать более 80 миллиардов долларов.

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