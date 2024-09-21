У Земли были кольца, как у Сатурна: ученые выяснили, куда они исчезли

В Солнечной системе Сатурн известен всем благодаря своим невероятным кольцам, но ученые предполагают, что и на Земле когда-то были собственные кольца. Наличие такого уникального объекта повлекло за собой хаос на поверхности планеты.

Об этом сообщает Live Science.

Это кольцо, вероятно, образовалось около 446 миллионов лет назад. Оно состояло из остатков астероида, разорванного приливными силами Земли, когда он прошел границу Роша. Кольцо отбрасывало тень на экватор планеты и могло способствовать глобальному похолоданию, блокируя солнечный свет и бомбя поверхность метеоритами.

К своим выводам ученые пришли, изучая период истории Земли, известный как ордовицкий (485-443 млн лет назад). Это было бурное время и один из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет. Не считая того, в это время наблюдался всплеск падения метеоритов на Землю.

Чтобы выяснить, что могло быть причиной этого, ученые нанесли на карту расположения 21 кратера, образовавшегося в результате падения астероидов ордовицкого периода. Оказалось, что все эти падения произошли около около 30 градусов от экватора Земли.

Поскольку 70% континентальной коры Земли находится за пределами этого региона, исследователи подсчитали, что вероятность того, что такие падения были случайными, была такой же, если бы трехгранный кубик был подброшен 21 раз и 21 раз выпал тот же результат. То есть это очень маловероятно.

Поэтому ученые предложили гипотезу, объясняющую как похолодание, так и падение метеоритов. То есть гипотезу существования кольца из обломков астероида, вращавшегося вокруг Земли.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, необходимы дальнейшие исследования. Вместе с тем, существование колец вокруг нашей планеты могло бы объяснить многие аспекты ее истории, особенно если они появлялись вокруг Земли более одного раза, прежде чем медленно исчезнуть.

Ранее стало известно, что в новом исследовании физики высчитали потенциальную продолжительность космоса.

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