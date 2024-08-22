У Земли появился новый пояс: во всем виноваты магнитные бури

Пока неизвестно, сколько будет существовать этот пояс.

Магнитная буря, которая в мае вызвала сильнейшие северные сияния на Земле, подарила планете окружающий ее новый пояс Ван Аллена.

Об этом сообщает IFLScience.

Пояса Ван Аллена – это два пояса радиации, которые окружают Землю. Они состоят из энергичных заряженных частиц, захваченных магнитным полем планеты. По данным NASA, в результате мощнейших магнитных бурь у Земли появился третий пояс.

Новый пояс оказался зажатым между двумя постоянными. Его обнаружил спутник CIRBE NASA (Colorado Inner Radiation Belt Experiment), отслеживающий внутренний радиационный спутник Земли. Пока неизвестно, сколько будет существовать этот пояс, но в NASA считают, что он может продержаться месяцы или даже годы.

Уже понятно, что магнитные бури могут сформировывать пояса Ван Аллена. В сентябре 2012 года другая магнитная буря создала часовой пояс, исчезнувший через несколько недель.

Магнитная буря в мае 2024 года была сильнейшей из зарегистрированных за последние 20 лет.

Ранее ученые предупредили, что Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, угрожающем нашей планете магнитными бурями, отключениями электричества и перебоями связи.

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