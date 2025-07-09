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У женщины из Гваделупы обнаружили совершенно новую группу крови
Кровь этой женщины стала 48-й в системе групп крови, которые официально признаны Международным обществом переливания крови.
У женщины из Гваделупы французские врачи обнаружили антитело, отторгающее всю донорскую кровь. Как выяснилось, ее кровь является уникальной и несовместимой со всеми другими известными типами.
Как сообщает Medical Xpress, у женщины обнаружили мутацию в гене под названием PIGZ.
Ученые воссоздали ту же мутацию в лабораторных условиях, создав клетки, имитирующие кровь пациентки. Эти воссозданные эритроциты демонстрировали отсутствие антигена, который определяет новую классификацию крови: Gwada-отрицательная.
Термин «Gwada» был выбран, чтобы отразить гваделупское происхождение пациентки.
Таким образом кровь этой женщины стала 48-й в системе групп крови, которые официально признаны Международным обществом переливания крови.
Пациентка обладает не только уникальной кровью. Женщина также страдает легкой умственной отсталостью и пережила два мертворождения. Эти состояния тоже могут быть связаны с мутацией гена PIGZ.
Такие уникальные группы крови, как Gwada-отрицательная, затрудняют медицинскую помощь. Для пациентки из Гваделупы не существует подходящего донора крови, а переливание несовместимой крови остается непроверенным риском.
Даже если существуют другие люди с Gwada-отрицательной кровью, они пока не идентифицированы, что делает безопасные варианты переливания несуществующими.
Возможным решением проблемы могу быть создание крови в лаборатории. Используя стволовые клетки, ученые работают над производством эритроцитов, которые можно генетически модифицировать, чтобы имитировать редкие типы.
В этом случае это означает искусственное производство крови с отрицательным Gwada-фактором путем воспроизведения той же мутации PIGZ.
Авторы исследования предполагают, что в будущем могут появляться новые редкие группы крови, что усложнит протоколы переливания.
Напомним, ученые разработали новый тип электронной «кожи», которая может придать роботам способность «чувствовать» прикосновения.