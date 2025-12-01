У золотистых ретриверов нашли гены, похожие на человеческие: сенсация от ученых

Ретривер / © Pixabay

Новое исследование британских ученых заставило переосмыслить давний тезис о «биологической пропасти» между человеком и собакой: оказалось, что один из самых популярных домашних любимцев разделяет с нами гораздо больше, чем просто совместный быт.

Об этом пишет издание Popular Science.

Исследование, проведенное учеными Кембриджского университета, показало: определенные генетические варианты, определяющие темперамент и реакции золотистых ретриверов, имеют прямые аналогии с человеческими генами, которые влияют на интеллектуальные способности, уровень тревожности и риск развития депрессивных состояний.

Команда под руководством нейробиолога Элеанор Раффан обнародовала результаты в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, назвав их «чрезвычайно показательными». Ученая отмечает, что полученные данные демонстрируют общее происхождение поведенческих механизмов у двух совершенно разных видов, несмотря на колоссальное эволюционное расстояние между ними.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи проанализировали генетические последовательности 1300 золотистых ретриверов. Параллельно владельцы собак заполняли подробные анкеты, в которых описывали характер и привычки своих животных. Это позволило сравнить конкретные генетические варианты с поведенческими параметрами — от уровня активности и застенчивости до агрессивности и легкости обучения.

После получения картины у собак, команда применила аналогичный подход к человеческому геному. Результат был неожиданным: было найдено 12 генов, которые так же влияют и на человеческое поведение.

Среди них — ген PTPN1, который у ретриверов связан со склонностью к конфликтам с другими собаками, а у людей — с когнитивными возможностями и вероятностью развития депрессии. Другой генетический вариант, формирующий реакцию страха у собак, оказался подобным гену, который у людей отвечает за повышенную уязвимость в социально неудобных ситуациях.

Соавтор исследования, нейробиолог Энох Алекс, объясняет: генетическая база поведенческих реакций может делать отдельных собак более чувствительными к среде. Если подобная уязвимость сочетается с негативным опытом, животное начинает демонстрировать поведение, которое люди часто ошибочно воспринимают как «непослушание», хотя на самом деле это — проявление стресса.

Интересно, что на основе тех же генетических совпадений можно найти и новые подходы к дрессировке. Исследователи выяснили, что ген ROMO1, связанный со способностью золотистых ретриверов к обучению, у людей отвечает за эмоциональную чувствительность и когнитивную гибкость. Это привело ученых к мысли, что тренировка собак этой породы будет значительно эффективнее, если учитывать их эмоциональное состояние, а не ограничиваться системой «команда — награда».

В то же время команда подчеркивает: генетика задает лишь общие черты, а не конкретные модели поведения. Гены формируют склонности, но не определяют точной реакции собаки или человека в каждой ситуации.

Как отмечает соавтор исследования, специалист по поведению животных Даниэл Миллс из Университета Линкольна, наши любимцы разделяют с нами не только дом, но и часть психологических вызовов современного мира. Именно поэтому собаки способны стать ценными моделями для исследования отдельных психических состояний у людей, связанных с эмоциональными нарушениями.

