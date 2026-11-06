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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Время на прочтение
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Убежать не получится: в Австралии обнаружили паука, который бегает быстрее человека

Коричневый паук-охотник из Австралии может развивать скорость около 13 км/ч, а его длинные ноги помогают опережать не только других пауков, но и человека.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Паук-охотник

Паук-охотник оказался самым быстрым среди других осьминогих / © Getty Images

Коричневый паук-охотник, проживающий в штате Квинсленд в Австралии, способен бежать со скоростью 3,59 метра в секунду — это примерно 13 км/ч. Рекордный результат был зафиксирован при сравнении скорости передвижения 258 видов пауков.

Об этом пишет журнал Science&Vie.

Как определили самого быстрого паука

Международная команда исследователей из Imperial College London и Университета Грайфсвальда в Германии собрала данные о 258 видах пауков из 64 семей. Непосредственно ученые измерили скорость 236 особей, представлявших 162 вида, а для еще 96 видов использовали результаты предыдущих исследований.

Пауков помещали в контейнер с размеченной бумагой на дне и снимали их перемещение высокоскоростной камерой. Чтобы заставить животных двигаться, их осторожно касались кисточкой или тупым предметом. Птицеедов, которые неохотно бежали, стимулировали короткими потоками сжатого воздуха.

Абсолютным рекордсменом стал коричневый паук-охотник массой около трех граммов. Его пиковая скорость — 3,59 м/с — почти вдвое превысила показатель предыдущего рекордсмена, марокканского паука-флик-флак, разгонявшегося примерно до 1,7 м/с.

Однако здесь есть важное отличие: марокканский паук достигает скорости с помощью акробатических кувырков, а не обычного бега. Поэтому исследователи обратили внимание, что австралийский вид демонстрирует особенно высокую скорость именно во время передвижения на лапах.

Почему паук-охотник так быстро бегает

Ученые сравнили скорость пауков со строением их тела и выяснили, что важную роль играет длина ног относительно размера тела. У самых быстрых бегунов конечности пропорционально длиннее, что позволяет делать более эффективные шаги.

В то же время самые большие пауки не обязательно самые быстрые. Чрезмерная масса тела создает механические ограничения для мышц и движения. Поэтому лучшие результаты демонстрируют животные среднего размера, которые имеют достаточно мощные конечности, но не несут избыточного веса.

Есть и другой нюанс: 3,59 м/с — это кратковременный пиковый результат, которого паук достигает всего на долю секунды. Его средняя скорость во время более длительного бега составляет примерно 2 м/с, или 7,2 км/ч.

Точную видовую принадлежность рекордсмена также предстоит окончательно установить. В юго-восточном Квинсленде живут два очень похожих коричневых паука-охотника — Heteropoda jugulans и Heteropoda cervina. Различить их непросто, поэтому исследователи не исключают дополнительного анализа ДНК. Кроме того, ученые уверены, что среди неизученных видов могут быть еще более быстрые пауки.

Необычные пауки — последние новости

На севере Мадагаскара обнаружили новый вид паука-прыгуна Tomocyrba ankihiberta, а вместе с ним — живых представителей родственного вида, который не находили более 120 лет. Новые экземпляры позволили подробнее изучить строение этих малоизвестных пауков.

В Амазонии обнаружили паука Taczanowskia waska, который маскируется под паразитический гриб, копируя не только его внешность, но и поведение. Он остается неподвижным на нижней стороне листьев, напоминая зараженное грибом мертвое существо, благодаря чему может избегать хищников и незаметно приближаться к добыче.

В Великобритании осенью начинается сезон, когда огромные пауки лезут в человеческие жилища. Самцы покидают тайники и ищут самок, из-за чего чаще попадают в дома. Некоторые из них размером с теннисный мяч, а активность таких пауков обычно заметно уменьшается к середине октября.

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