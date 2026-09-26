Убил ли Гитлер свою племянницу, которой был одержим?: новые находки ставят под сомнение официальную версию ее смерти

Адольф Гитлер

Реклама

Новые архивные документы могут подвергнуть сомнению официальную версию смерти племянницы Адольфа Гитлера — Ангелы «Гели» Раубаль. 23-летнюю девушку нашли мертвой с огнестрельным ранением в грудь в квартире Гитлера в Мюнхене в сентябре 1931 года. Ее гибель официально признали самоубийством. Впрочем, теперь возникли вопросы о возможной причастности самого фюрера.

Об этом говорится в материале CNN.

Реклама

Официальная версия, которой уже 95 лет, свидетельствует о том, что тело Раубаля было обнаружено 19 сентября. Именно эту дату указывали в материалах мюнхенского полицейского расследования. Согласно полицейским записям, в то утро личный слуга немецкого фюрера Георг Винтер сломал закрытую изнутри дверь комнаты девушки и обнаружил ее тело на полу. Рядом у нее было оружие, принадлежавшее Гитлеру.

Реклама

Смерть, окутанная тайнами

Официальная версия долгое время основывалась на том, что Гитлер накануне уехал из Мюнхена в Нюрнберг. Это считалось доказательством того, что он не мог быть причастен к смерти Раубаля.

Впрочем, немецкий историк Гарольд Санднер утверждает, что тело девушки могли обнаружить в 10:15 утра 18 сентября 1931 — примерно сутки раньше, чем отмечалось ранее. Эта дата также содержала два сообщения о ее смерти, найденные в архивах. Если такая хронология подтвердится, к моменту обнаружения тела Гитлер еще находился в Мюнхене. В Нюрнберг он отправился только днем 18 сентября.

Санднер предполагает, что разногласия могут свидетельствовать о возможном сокрытии обстоятельств смерти симпатизировавшими нацистской партии чиновниками. Его исследование впервые опубликовал немецкий журнал Der Spiegel, а подробнее историк изложит свои выводы в будущей книге.

Историк нацистской Германии Томас Вебер, лично ознакомившийся с исследованием Санднера, поначалу отнесся к нему скептически. Однако после анализа материалов заявил, что новая версия может серьезно подвергнуть сомнению установившуюся хронологию смерти Раубаль.

Реклама

Историк Томас Вебер считает, что если копии найденных документов подлинные, Гели Раубаль умерла днем раньше, чем считалось, а Гитлер на тот момент еще находился в Мюнхене. Три независимых записи с датой 18 сентября, по его мнению, делают обычную канцелярскую ошибку маловероятной.

В то же время Вебер не считает это доказательством того, что Гитлер убил свою родственницу. Он предполагает, что нацисты могли скрывать обстоятельства смерти по политическим причинам, ведь любой скандал мог помешать репутации Гитлера накануне выборов.

Что связывало Гитлера с его родственницей

Гели Раубаль была дочерью сводной сестры Гитлера — Ангелы. Несколько лет она жила рядом с фюрером, ведь ее мать работала у него экономкой. Однако в 1929 году переехала в его квартиру в Мюнхене.

Историки предполагают, что Адольф Гитлер был чрезвычайно привязан к Раубальу и даже пытался контролировать ее жизнь. В общем, характер отношений был владельческим. В то же время, некоторые исследователи даже выдвигали версию об интимном характере их отношений. Впрочем, уже многие годы эта теория остается спорной.

Реклама

По словам историка Томаса Вебера, существовали разные предположения относительно их отношений и причин смерти Раубаль.

«Существовали предположения, что Гитлер обладал нездоровой одержимостью Раубаль и любил ее, что его интерес носил инцестуальный характер. А убил он ее из-за ревности, поскольку девушка хотела его покинуть или потому, что он осознал, что она любит кого-то другого», — сказал Вебер.

В то же время сам ученый считает версию об интимной связи маловероятной, хотя поведение Гитлера, по его мнению, свидетельствовало о сильной эмоциональной привязанности и «глубокой связи».

Незадолго до смерти Раубаль, по данным историков, они поссорились из-за ее планов уехать из Мюнхена в Вену и заниматься музыкой.

Новые находки не дают окончательного ответа на вопрос, как погибла Раубаль. Однако они снова открыли почти столетнюю загадку: что действительно произошло в квартире Гитлера в день ее смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что учёные выяснили пикантный факт о гениталиях Гитлера. Фюрер, вероятно, обладал синдромом Каллмана, который влияет на развитие половых органов. Это генетическое заболевание может объяснить его стеснительность в отношениях и отсутствие детей.

Новости партнеров