Убила десятки тысяч младенцев за год: невидимая угроза ставит под риск здоровье детей

Беременность / © ТСН.ua

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Некоторые новорожденные уже с первых дней жизни борются со скрытой опасностью — врожденным сифилисом. Эта инфекция, полученная от матери во время беременности, способна повлиять на дальнейшую жизнь ребенка.

Об этом сообщило издание LSHTM.

Недавнее масштабное исследование, проведенное Лондонской школой гигиены и тропической медицины (LSHTM) совместно с бразильским Центром интеграции данных и знаний в области здравоохранения (CIDACS), выявило тревожные последствия этого заболевания.

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Анализируя медицинские карты более восьми миллионов бразильских детей, ученые выяснили, что у младенцев, которым при рождении был диагностирован врожденный сифилис, риск попасть в больницу в первые пять лет жизни возрастает в 6 раз, а в первый месяц жизни их риск госпитализации возрастает в 11 раз. Сифилис, вызванный бактерией Treponema pallidum, передается плоду через плаценту, что может привести к:

мертворождениям и преждевременным родам,

глухоте, слепоте, неврологическим осложнениям,

пожизненным скелетным деформациям.

Даже лечение матери во время беременности не всегда предотвращает поражение ребенка. По данным ВОЗ, в 2022 году зафиксировано 700 000 случаев врожденного сифилиса, что привело к десяткам тысяч смертей младенцев. Особое беспокойство вызывает рост заболеваемости сифилисом как в странах с низким, так и с высоким уровнем дохода.

«Инфекции сифилиса можно как предотвратить, так и вылечить, и все же мы продолжаем видеть тысячи женщин и детей, серьезно пострадавших от этого заболевания каждый год», — отметил доктор Энни Да Пайшао Круз.

Она призывает к расширению инициатив в сфере общественного здравоохранения, которые бы охватывали не только пренатальное тестирование, но и комплексные профилактические меры еще до наступления беременности.

Профессор Мария Юри Ичихара из CIDACS поддерживает это мнение, подчеркивая важность совершенствования скрининговых программ и стратегий долгосрочного наблюдения для минимизации длительных последствий материнского сифилиса.

Напомним, в Хмельницкой области женщина морила голодом своего 6-месячного ребенка.