Убивает до миллиона человек ежегодно: какое животное является самым смертоносным в мире

Комары / © www.freepik.com/free-photo

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Вы можете представить себе самое смертоносное животное как крупного хищника — акулу, тигра или змею. Но лидером по количеству человеческих смертей оказался совсем другой, малозаметный, но опасный вид — комар.

Об этом сообщило издание Unilad.

Чем опасен комар?

По данным Всемирной организации здравоохранения, именно комары ежегодно становятся причиной от 725 тысяч до более 1 миллиона смертей в мире. И все из-за болезней, которые они переносят, в частности малярии, лихорадки денге, желтой лихорадки, вируса Зика и других инфекций.

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Эти крошечные насекомые не убивают напрямую, но передают смертельно опасные патогены, питаясь кровью людей и животных. Наибольшую угрозу представляют самки комаров рода Anopheles — именно они распространяют возбудителя малярии. От этой болезни ежегодно умирают сотни тысяч людей, в том числе много детей в возрасте до пяти лет в тропических регионах.

Симптомы малярии могут начинаться как обычная простуда — с лихорадки, озноба и головной боли, но без лечения болезнь стремительно прогрессирует и может вызвать спутанность сознания, судороги, затрудненное дыхание и смерть.

Специалисты призывают быть особенно внимательными во время пребывания в регионах с высоким уровнем заболеваемости, использовать защитные сетки, репелленты и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Самые смертоносные животные: кого еще стоит остерегаться

Несмотря на репутацию крупных хищников, такие существа, как акулы или медведи, не входят даже в топ-10. В десятку самых опасных животных также входят:

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Комары — до 1 000 000 смертей в год.

Люди — около 431 000 смертей.

Пресноводные улитки — переносят паразитов, убивающих до 200 000 людей.

Гадюка с чешуей — до 138 000 смертей из-за ядовитых укусов.

Клопы-убийцы — переносят болезнь Шагаса, вызывая 10 000 смертей.

Скорпионы — до 2600 смертей в год.

Аскариды (круглые черви) — из-за загрязненной воды умирает 2500 человек.

Солоноводные крокодилы — более 1000 смертей ежегодно.

Слоны — около 500 смертей.

Бегемоты — также ответственны за примерно 500 смертей ежегодно.

Напомним, ученые открыли новую клеточную органеллу, которая может изменить представление о болезнях.