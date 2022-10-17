Убивший динозавров астероид вызвал землетрясение, трясшее планету месяцами — ученые

Ученые продолжают изучать события, произошедшие на Земле 66 миллионов лет назад. Тогда 10-километровый астероид обрушился на планету и уничтожил динозавров.

Геолог Герман Дарио Бермудес заявил, что полученная им новая порция данных способна пролить свет на смерть динозавров и других видов планеты.

Об этом пишет New York Post.

Ученый начал свои исследования еще много лет назад. В 2014 году он собрал данные о событиях, произошедших 66 миллионов лет назад, в южном полушарии Земли. А в прошлом году ученый провел 12 месяцев в Техасе, Алабаме и Миссисипи, изучая в этих регионах сохранившиеся следы скальные образования, вызванные периодом массового вымирания на планете.

Кроме того, ученому удалось задокументировать свидетельство широкомасштабного цунами, которое также было вызвано падением астероида.

В ходе исследования ученый пришел к выводу, что 10-километровый астероид, упавший на полуостров Юкатан в Мексике 66 миллионов лет назад, привел к невероятной сейсмической активности. По оценкам ученого, это землетрясение было в 50 тысяч раз мощнее того, что в 2004 году разрушило индонезийскую Суматру. Ученый также предполагает, что эта сейсмическая активность длилась не одну неделю, а то и несколько месяцев, тряся всю планету.

Ранее стало известно, что исследователи обнаружили под Атлантическим океаном у побережья Западной Африки новый ударный кратер. Он образовался, скорее всего, также 66 млн лет назад, как и знаменитый кратер Чикшулуб в Мексике после падения большого астероида, который, как считается, уничтожил почти всех динозавров. Новое исследование может изменить наши знания о том, как вымерли динозавры, ведь их могли уничтожить два или более астероидов.

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