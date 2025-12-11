"Убийственная цивилизация": какие болезни принесла оккупация Британии римлянами и у кого были большие шансы выжить

Исследование останков британцев времен римской оккупации выявило ухудшение здоровья британцев

Реклама

Учебники истории часто рассказывают нам о «римском чуде» — акведуках, банях, ровных дорогах и расцвете культуры, которые империя принесла на завоеванные земли. Считается, что уровень жизни после прихода римлян должен возрасти. Однако новое масштабное биоархеологическое исследование переворачивает это представление с ног на голову.

О неожиданных выводах ученых говорится в статье, опубликованной в научном журнале Antiquity.

Кости не врут

Британские исследователи решили сравнить здоровье людей, живших в Железном веке (до прихода римлян), с попавшими под власть империи. Для этого они изучили скелеты 274 взрослых женщин и 372 детей до 3,5 года.

Реклама

Ученые искали на костях следы так называемого «стресса» — признаки, что человек голодал или тяжело болел в детстве.

«Рост распространенности негативных маркеров здоровья среди римского населения по сравнению с их предшественниками из Железного века свидетельствует о том, что эти люди с большей вероятностью подвергались влиянию все более негативной внешней среды», — отмечается в выводах исследования.

Город как ловушка для здоровья

Результаты показали, что больше всего пострадали те, кто решил воспользоваться благами цивилизации и переехал в города. Урбанизация обернулась катастрофой:

61,5% городских детей римской эпохи имели патологии на костях (против 26% в «диком» Железном веке).

Каждый второй ребенок в городе отставал в росте.

Женщины массово страдали рахитом, цингой и респираторными инфекциями.

Причиной стала тесная застройка, антисанитария и, как ни странно, технологии. Римляне массово использовали свинец – в трубах водопровода, посуде и даже как подсластитель вина. Горожане ежедневно травились тяжелым металлом, разрушавшим иммунитет и кости.

Реклама

Спасательный круг села

Совершенно иная ситуация была в сельской местности. Исследование показало, что крестьяне, жившие подальше от имперских центров, остались значительно здоровее.

Секрет их выживания – в консерватизме. Сельские общины игнорировали римскую моду на диеты (бедные витаминами зерновые каши) и продолжали питаться и жить так, как их предки. Удаленность от городов спасла их от свинцового отравления и эпидемий, которые косили горожан.

Поэтому, как показывает история, иногда прогресс может быть опаснее варварства.

Напомним, новое исследование установило причину падения Византии . Ученые доказали, что «позднеантичный малый ледниковый период» стал катализатором упадка Восточной Римской империи.