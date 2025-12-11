- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
"Убийственная цивилизация": какие болезни принесла оккупация Британии римлянами и у кого были большие шансы выжить
Приход Римской империи в Туманный Альбион принято считать эпохой расцвета и прогресса, однако анализ древних захоронений раскрыл шокирующую правду: римская цивилизация с ее водопроводами и городами фактически разрушила здоровье местного населения, превратив жизнь горожан в борьбу за выживание.
Учебники истории часто рассказывают нам о «римском чуде» — акведуках, банях, ровных дорогах и расцвете культуры, которые империя принесла на завоеванные земли. Считается, что уровень жизни после прихода римлян должен возрасти. Однако новое масштабное биоархеологическое исследование переворачивает это представление с ног на голову.
О неожиданных выводах ученых говорится в статье, опубликованной в научном журнале Antiquity.
Кости не врут
Британские исследователи решили сравнить здоровье людей, живших в Железном веке (до прихода римлян), с попавшими под власть империи. Для этого они изучили скелеты 274 взрослых женщин и 372 детей до 3,5 года.
Ученые искали на костях следы так называемого «стресса» — признаки, что человек голодал или тяжело болел в детстве.
«Рост распространенности негативных маркеров здоровья среди римского населения по сравнению с их предшественниками из Железного века свидетельствует о том, что эти люди с большей вероятностью подвергались влиянию все более негативной внешней среды», — отмечается в выводах исследования.
Город как ловушка для здоровья
Результаты показали, что больше всего пострадали те, кто решил воспользоваться благами цивилизации и переехал в города. Урбанизация обернулась катастрофой:
61,5% городских детей римской эпохи имели патологии на костях (против 26% в «диком» Железном веке).
Каждый второй ребенок в городе отставал в росте.
Женщины массово страдали рахитом, цингой и респираторными инфекциями.
Причиной стала тесная застройка, антисанитария и, как ни странно, технологии. Римляне массово использовали свинец – в трубах водопровода, посуде и даже как подсластитель вина. Горожане ежедневно травились тяжелым металлом, разрушавшим иммунитет и кости.
Спасательный круг села
Совершенно иная ситуация была в сельской местности. Исследование показало, что крестьяне, жившие подальше от имперских центров, остались значительно здоровее.
Секрет их выживания – в консерватизме. Сельские общины игнорировали римскую моду на диеты (бедные витаминами зерновые каши) и продолжали питаться и жить так, как их предки. Удаленность от городов спасла их от свинцового отравления и эпидемий, которые косили горожан.
Поэтому, как показывает история, иногда прогресс может быть опаснее варварства.
Напомним, новое исследование установило причину падения Византии . Ученые доказали, что «позднеантичный малый ледниковый период» стал катализатором упадка Восточной Римской империи.