ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
147
Время на прочтение
2 мин

"Убийственная цивилизация": какие болезни принесла оккупация Британии римлянами и у кого были большие шансы выжить

Приход Римской империи в Туманный Альбион принято считать эпохой расцвета и прогресса, однако анализ древних захоронений раскрыл шокирующую правду: римская цивилизация с ее водопроводами и городами фактически разрушила здоровье местного населения, превратив жизнь горожан в борьбу за выживание.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Череп

Исследование останков британцев времен римской оккупации выявило ухудшение здоровья британцев

Учебники истории часто рассказывают нам о «римском чуде» — акведуках, банях, ровных дорогах и расцвете культуры, которые империя принесла на завоеванные земли. Считается, что уровень жизни после прихода римлян должен возрасти. Однако новое масштабное биоархеологическое исследование переворачивает это представление с ног на голову.

О неожиданных выводах ученых говорится в статье, опубликованной в научном журнале Antiquity.

Кости не врут

Британские исследователи решили сравнить здоровье людей, живших в Железном веке (до прихода римлян), с попавшими под власть империи. Для этого они изучили скелеты 274 взрослых женщин и 372 детей до 3,5 года.

Ученые искали на костях следы так называемого «стресса» — признаки, что человек голодал или тяжело болел в детстве.

«Рост распространенности негативных маркеров здоровья среди римского населения по сравнению с их предшественниками из Железного века свидетельствует о том, что эти люди с большей вероятностью подвергались влиянию все более негативной внешней среды», — отмечается в выводах исследования.

Город как ловушка для здоровья

Результаты показали, что больше всего пострадали те, кто решил воспользоваться благами цивилизации и переехал в города. Урбанизация обернулась катастрофой:

  • 61,5% городских детей римской эпохи имели патологии на костях (против 26% в «диком» Железном веке).

  • Каждый второй ребенок в городе отставал в росте.

  • Женщины массово страдали рахитом, цингой и респираторными инфекциями.

Причиной стала тесная застройка, антисанитария и, как ни странно, технологии. Римляне массово использовали свинец – в трубах водопровода, посуде и даже как подсластитель вина. Горожане ежедневно травились тяжелым металлом, разрушавшим иммунитет и кости.

Спасательный круг села

Совершенно иная ситуация была в сельской местности. Исследование показало, что крестьяне, жившие подальше от имперских центров, остались значительно здоровее.

Секрет их выживания – в консерватизме. Сельские общины игнорировали римскую моду на диеты (бедные витаминами зерновые каши) и продолжали питаться и жить так, как их предки. Удаленность от городов спасла их от свинцового отравления и эпидемий, которые косили горожан.

Поэтому, как показывает история, иногда прогресс может быть опаснее варварства.

Напомним, новое исследование установило причину падения Византии . Ученые доказали, что «позднеантичный малый ледниковый период» стал катализатором упадка Восточной Римской империи.

Дата публикации
Количество просмотров
147
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie