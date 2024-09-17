"Убийственное" обновление iOS 18: пользователи iPhone жалуются на проблемы с аккумуляторами

Пользователи iPhone, которые поспешили обновить операционную систему своих смартфонов до iOS 18, выпущенной в понедельник, 16 сентября, утверждают, что новая операционная система слишком быстро разряжает аккумулятор устройств.

Об этом пишет New York Post.

В социальной сети X пользователи пожаловались, что они "жалеют об обновлении", потому что оно якобы "убивает" батарею смартфона, заставляя устройства перегреваться и разряжаться быстрее чем обычно.

Издание пишет, что похоже, это стандартная ситуация для любого обновления iPhone. После выхода iOS 17 недовольные фанаты Apple жаловались на те же проблемы, но потеря производительности после обновления ОС — это совершенно нормально для устройств более ранних поколений.

Пользователи отмечают, что после установки новая ОС запускает на iPhone множество фоновых процессов: от индексации до повторной калибровки аккумулятора, и это может продолжаться часами или даже днями. В результате происходит повышенный расход заряда аккумулятора. Однако после завершения адаптации смартфона и повторной калибровки батареи, как правило, все приходит в норму.

По данным ZDNet, пользователи iPhone, которые столкнулись с такой проблемой, могут попробовать перезагрузить свои устройства и обновить приложения. Сайт также рекомендует уменьшить яркость экрана, сбросить настройки сети, использовать "темный режим" или отключить Wi-Fi Assist, функцию, которая автоматически переключается на мобильный интернет, когда Wi-Fi предоставляет слишком медленную связь.

Сократившееся время работы аккумулятора также может указывать на ухудшение состояния батареи, что можно легко проверить в настройках смартфона. Однако решить такую проблему можно только путем замены аккумулятора.

По данным Apple, с iOS 18 совместимы все устройства, начиная с iPhone XR и более поздних моделей.

Напомним, в Apple собираются заблокировать некоторые iPhone. Под удар, вероятно, попадут пользователи, которые ремонтировали свои смартфоны с использованием деталей, снятых со сломанных устройств.

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