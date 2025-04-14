Ученик обнаружил 1,5 млн новых объектов в космосе благодаря алгоритму ИИ

Космос / © pixabay.com

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Ученик из Калифорнии Мэттью Паз внес значительный вклад в изучение космоса, помогая ученым обработать данные из космического телескопа NEOWISE. Он разработал алгоритм искусственного интеллекта, который обнаружил множество новых космических объектов, открыв 1,5 миллиона ранее неизвестных объектов.

Об этом пишет phys.org.

Интерес к астрономии у Мэттью зародился в детстве, когда его мать привела его на открытые лекции в Калифорнийском технологическом институте. В 2022 году он присоединился к Академии поиска планет при том же институте, где работал под руководством профессора астрономии Эндрю Говарда и наставника Дэви Киркпатрик.

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Одной из основных задач была проработка данных, собранных телескопом NEOWISE, который более десяти лет сканировал небо в поисках астероидов и других космических объектов. Во время своих наблюдений телескоп также зафиксировал сменные объекты, такие как квазары, взрывающиеся звезды и парные звезды, одна из которых омрачает другую. Данные об этих объектах не использовались, и команда ученых решила изучить, как можно их классифицировать и систематизировать.

Паз, имея навыки программирования и знания высшей математики, разработал метод машинного обучения для анализа огромных размеров данных, которые собирались телескопом. Он создал модель, которая могла выявлять даже малейшие изменения в инфракрасных измерениях телескопа, что позволило обнаружить 1,5 миллиона новых космических объектов. Это открытие стало большим шагом для астрономического сообщества, поскольку эти объекты могут быть исследованы и изучены другими учеными.

Разработанный Пазом алгоритм искусственного интеллекта может быть применен не только в астрономии, но и в других областях, где нужно обрабатывать большие временные данные, таких как изучение атмосферных эффектов или анализ фондовых рынков.

Сейчас, когда Мэттью завершает среднюю школу, он продолжает работать в Калифорнийском технологическом институте, в частности, над данными от телескопа NEOWISE. Это его первая оплачиваемая работа, и он планирует опубликовать каталог новых космических объектов в 2025 году.

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