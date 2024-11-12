Ученые почти 40 лет имели ложное представление об Уране: что их заставило изменить мнение

В течение этого времени исследования планеты базировались на информации, полученной от космического аппарата NASA "Вояджер-2".

На протяжении почти 40 лет ученые имели ложное представление о седьмой планете Солнечной системы — Уране. Это стало возможным из-за уникального космического явления, совпавшего с пролетом зонда NASA "Вояджер-2" в 1986 году.

Об этом говорится в статье ScienceAlert.

Впервые и в последний раз аппарат пролетел в 80 000 км от Урана, собирая данные, которые в значительной степени повлияли на наше понимание этой планеты. Однако новое исследование указывает, что ранее полученные данные были обезображены.

"Научная картина Урана, которую мы имеем после пролета "Вояджера-2", заключается в том, что он имеет экстремальную магнитосферную среду. Но я всегда думал, что, возможно, пролет "Вояджера-2" мимо Урана произошел просто во время какой-то странной" деятельности", — заявил физик космической плазмы Джейми Джасински.

Как выяснили ученые, к моменту прохождения зонда через планету, Солнце переживало период чрезвычайно сильной активности. Это вызвало сжатие магнитосферы Урана в пять раз, создав уникальные условия вокруг планеты. Это объясняет аномалии, в частности, отсутствие плазмы в магнитном поле и чрезвычайно сильные радиационные пояса.

Если бы "Вояджер-2" пролетел вблизи Урана хотя бы неделей раньше, полученные данные выглядели бы совсем иначе. Ученые считают, что интенсивный солнечный ветер, давивший на магнитосферу Урана, изменил ее облик.

Ученые заявили, что почти полное отсутствие плазмы и сильная интенсивность радиационных поясов – результат редкого повышения скорости солнечного ветра из-за активности Солнца. В таких условиях энергетические электроны, обычно попадающие в магнитосферу, не смогли удержаться, уменьшая ее размеры. Это означает, что если бы не этот фактор, магнитосфера Урана была бы похожа на ту, что есть у Юпитера, Сатурна и Нептуна.

Исследование также подчеркивает, что зонд "Вояджер-2", собиравший данные о планете, попал на Уран в неудачное время, когда подобные условия возникли впервые за многие годы. Ученые считают, что для лучшего понимания этих аномалий необходимо отправить новую миссию в Уран. NASA планирует начать такую миссию в начале 2030-х годов, но конкретные сроки еще не определены.

Напомним, марсоход обнаружил доказательства существования древнего океана на Красной планете.

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