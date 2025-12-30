Ученые бьют тревогу: белые акулы Средиземного моря оказались под реальной угрозой

Белая акула

Большие белые акулы стремительно исчезают из Средиземного моря, и ключевую роль в этом играет незаконный вылов. По наблюдениям ученых, даже виды, находящиеся под строгой международной охраной, в частности белые акулы, до сих пор попадают на рыбные рынки стран Северной Африки.

Об этом сообщило издание BBC.

Несмотря на официальный запрет на вылов и продажу более 20 видов средиземноморских акул, в 2025 году исследователи зафиксировали не менее 40 случаев убийства белых акул в регионе. BBC подтвердила подлинность видео из соцсетей, на которых видно мертвых акул в портах Алжира и Туниса. Среди них — и короткоплавниковая мако, еще один вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Ведущий исследователь проекта, доктор Франческо Ферретти из Вирджинского политехнического института, отмечает: численность акул в Средиземном море сокращается уже десятки лет, а давление со стороны промышленного рыболовства только усиливается. Международный союз охраны природы относит средиземноморскую популяцию белых акул к категории критически исчезающих.

Команда Ферретти пыталась найти и заметить спутниковым маячком хотя бы одну белую акулу в Сицилийском проливе — районе, который считают одним из последних очагов для исчезающих морских видов. Несмотря на использование приманок и подводных камер, исследователям не удалось увидеть ни одной белой акулы: лишь однажды была зафиксирована голубая акула. В то же время ученые получили информацию, что в 20 морских милях от места их исследований рыбаки поймали и убили молодую белую акулу.

Мониторинг портов Северной Африки свидетельствует: охраняемые виды акул продолжают вылавливать и продавать, несмотря на действующие международные соглашения, запрещающие их хранение, выгрузку и торговлю. На практике эти правила часто выполняются выборочно, а в случаях случайного прилова их нередко игнорируют.

Представительница Ливийского общества морской биологии Сара Альмабрук объясняет, что бедные рыболовные общины часто оказываются перед выбором между соблюдением экологических норм и собственным выживанием. Она подчеркивает: финансовая поддержка и обучение устойчивым методам рыболовства могли бы существенно уменьшить количество погибших акул.

В то же время Джеймс Гленси из Blue Marine отмечает: само появление белых акул на рынках имеет и другую сторону — это свидетельствует, что популяция еще не исчезла полностью. А значит, при условии быстрых и скоординированных действий стран Средиземноморья ее все еще можно спасти.

