Ученые бьют тревогу: четверть пресноводных видов под угрозой исчезновения

Под угрозой находятся более 4 тысяч видов.

Исследователи обнаружили, что почти каждый четвертый вид пресноводных рыб, ракообразных и бычков подвергается серьезной угрозе исчезновения.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследование показало, что 24% пресноводных рыб, ракообразных и бычков находятся под угрозой вымирания из-за химического загрязнения, канализационных отходов, чрезмерного забора воды и инвазивных видов.

Большинство видов, находящихся под угрозой, страдают от загрязнения, в частности из-за сельского и лесного хозяйства. Анализ показал, что пресноводные экосистемы также страдают из-за перепрофилирования земель для агропроизводства, забора воды и плотин, которые блокируют миграцию рыб. Чрезмерный вылов и инвазивные виды только ухудшают ситуацию, способствуя вымиранию местных видов.

"Реки, озера, ручьи и пресноводные водно-болотные угодья являются ключевой средой обитания, в которой живет более десятой части всех известных видов, в том числе около трети позвоночных и половина животных, даже если они занимают менее 1 процента поверхности Земли", — говорится в сообщении.

Однако, по данным исследований, 35% водно-болотных угодий было потеряно между 1970-м и 2015 годом, что втрое быстрее сокращения лесов. Также 37% крупных рек больше не имеют свободного течения.

Угроза для видов, обитающих в таких экосистемах, серьезная. Больше всего видов, оказавшихся под угрозой исчезновения, сосредоточено в озере Виктория, озере Титикака, водно-болотных зонах Шри-Ланки и Западных Гатах Индии. Среди тех, кто находится на грани исчезновения, наибольшему риску подвергаются крабы, раки и креветки, а также пресноводные рыбы и бычки.

Эти водно-болотные угодья не только поддерживают жизнь многих видов, но и обеспечивают важные экосистемные функции, такие как борьба с наводнениями, изменение климата и поддержка жизнедеятельности миллиардов людей. Потеря этой среды имеет серьезные последствия для природы и человечества.

Напомним, в тканях почти всех рыб и моллюсков, выловленных на северо-западе Тихого океана, были обнаружены частицы пластика и других загрязнителей.

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