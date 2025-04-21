Ученые бьют тревогу: еда, употребляемая половиной мира, оказалась потенциально опасной

Рис может быть вредным / © Pixabay

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Международная команда ученых из США и Китая провела шестилетнее исследование, выявившее опасную тенденцию: из-за изменения климата черт — ключевой продукт для более четырех миллиардов человек — может накапливать вредные вещества. В условиях повышения температуры и нехватки воды содержание токсинов в зерне растет, что представляет серьезную угрозу для здоровья.

Об этом пишет t4.

Новое масштабное исследование американских и китайских ученых разоблачило тревожную закономерность: климатические изменения могут превратить рис, один из самых популярных продуктов в мире, в источник отравления.

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По результатам шестилетней научной работы стало известно, что с повышением температуры воздуха и ростом уровня углекислого газа в атмосфере рис начинает интенсивно накапливать мышьяк. Причем речь идет не просто об общем наличии этого элемента, а о неорганической форме мышьяка — известной своей особой токсичностью.

Ученые объясняют, что проблема возникает из-за особенностей выращивания риса. Культура растет на затопленных водой полях, поэтому способна впитывать вредные вещества из воды или почвы. Если эти источники содержат мышьяк — в частности из-за загрязнения пестицидами или промышленными выбросами — растение поглощает яд через корни. Из-за изменения климата этот процесс усиливается, поскольку активность корневой системы в условиях тепла значительно возрастает.

Таким образом, обычная черта — основа питания для более 4 миллиардов человек — может постепенно становиться потенциально опасной для здоровья, если мир не примет меры по контролю экологической ситуации.

Высокий уровень неорганического мышьяка в организме представляет собой серьезную угрозу для здоровья.

Наибольшую опасность такая ситуация представляет для азиатских стран, где рис является основной составляющей ежедневного питания. У многих из них отсутствуют эффективные механизмы контроля содержания токсичных веществ в продуктах.

В то же время риск не ограничивается этим регионом — следы мышьяка обнаруживают и в рисе, выращенном в Европе и США, даже на сертифицированных органических фермах. Это указывает на глобальный характер проблемы, которая может повлиять на международную продовольственную безопасность.

Специалисты рассматривают несколько стратегий противодействия этому вызову. В частности, ведутся работы по созданию новых сортов риса, устойчивых к накоплению вредных веществ из окружающей среды. Также актуально усиление контроля за качеством зерна на всех стадиях выращивания, сбора, обработки и транспортировки.

Для снижения рисков особенно уязвимым группам — таким как дети — специалисты советуют ограничить употребление риса или выбирать проверенные источники. Одним из перспективных направлений является внедрение новых агротехнологий, минимизирующих контакт растений с мышьяком, например путем выращивания без постоянного затопления полей.

Этот вызов выходит за рамки отдельных отраслей и стран. Речь идет об угрозе, способной существенно повлиять на пищевые привычки и безопасность почти половины человечества. Если глобальное потепление и дальше будет ускоряться, без скоординированных международных решений мы можем потерять контроль не только над качеством, но и безопасностью одного из ключевых продуктов в мировом рационе.

Напомним, ранее мы писали о том, как сварить вкусный рис.