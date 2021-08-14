Ученые бьют тревогу: июль оказался самым жарким месяцем за Земли за всю историю наблюдений

Ученые бьют тревогу: июль оказался самым жарким месяцем за Земли за всю историю наблюдений

Этот рекорд добавил тревоги разрушительному пути изменения климата на нашей планете.

Ученые зафиксировали, что июль 2021 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю наблюдений.

Об этом пишет nbcnews.com.

Это сообщение появилось после того, как ООН опубликовала тревожный отчет о насущной угрозу изменения климата.

Согласно данным, опубликованным американской Национальной администрацией океанов и атмосферы, июль стал самым жарким месяцем, что является самой завидной отличием, которое может усилить тревогу по изменению климата.

"В этом случае первое место — это худшее место", — сказал ученый Год Спинрад. "Май, как правило, является самым теплым в мире месяцем в году, но июль 2021 превзошел себя как самый жаркий июль за всю историю наблюдений".

По его словам, этот рекорд добавил тревоги разрушительному пути изменения климата на нашей планете.

По данным ученых, совокупная температура поверхности суши и океана в этом июле во всем мире была на 1,67 градуса Цельсия выше среднего показателя XX века. При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и был ниже нового рекорда на 0,02 градуса. В Азии был зарегистрирован самый жаркий июль в истории, которые превысил предыдущий рекорд, установленный в 2010 году. В Европе был зафиксирован второй самый жаркий июль в истории: температурный показатель установился на уровне июля 2010 года, однако не побил средняя температура июля 2018 года. В Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании июля 2021 вошел в десятку самых теплых июлей в истории.

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