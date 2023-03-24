Ученые бьют тревогу из-за увеличения количества смертоносных бактерий: о чем идет речь

К 2040 году количество Vibrio vulnificus будет вдвое больше.

Ученые Университета Восточной Англии в Великобритании ужасаются увеличением количества смертоносных мясоядных бактерий.

По данным ученых, количество Vibrio vulnificus удвоится в ближайшие десятилетия. Все из-за изменения климата.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Согласно новому отчету, к 2040 году количество Vibrio vulnificus будет вдвое больше, чем сейчас. В настоящее время ежегодно заражаются этой бактерией около 80 000 американцев.

В научном исследовании говорится: "К 2081-2100 годам инфекция может быть в каждом восточном штате США. Смертность от инфекции достигает 18%, а летальные исходы наступают уже через 48 часов после заражения".

Мясоедная бактерия обитает в соленой воде, температура которой составляет 13 градусов Цельсия и выше. Заражение происходит в результате попадания бактерий вместе с водой в организм человека: из-за открытых ран во время купания, во время употребления сырых или полусырых моллюсков.

Известно, что инфекция распространяется очень быстро. Симптомы заболевания обычно возникают в течение 24 часов после еды. Среди них диарея, спазмы живота, рвота и лихорадка.

Напомним, женщина упала на кустарник и теперь страдает от невыносимой боли. По ее словам, это хуже родов.

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