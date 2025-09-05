Ученые бьют тревогу: изменение климата уничтожает две страны Европы

Пожар / © Associated Press

В конце лета Испанию и Португалию охватили масштабные лесные пожары, которые ученые напрямую связывают с глобальным потеплением. По их выводам, экстремальные погодные условия, которые раньше могли возникать раз в 500 лет, теперь повторяются каждые 15 лет.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование международной сети World Weather Attribution.

Анализ показал, что жара и засуха сделали пожары в 40 раз более вероятными из-за изменения климата. Огонь уничтожил примерно 500 тысяч гектаров леса, а его интенсивность была на 30% выше, чем в мире без глобального потепления.

«Сами масштабы этих пожаров поражают. С изменением климата условия становятся все жарче, суше и более легковоспламеняющимися, что приводит к возникновению пожаров беспрецедентной интенсивности», — пояснила Клэр Барнс, климатолог из Имперского колледжа Лондона и соавтор исследования.

Исследователи напомнили, что в доиндустриальную эпоху такие погодные условия могли случаться раз в несколько веков, а сейчас, в мире с повышенной температурой из-за загрязнения, они повторяются каждые 15 лет.

Подобные тенденции фиксируют и в других странах Средиземноморья. В частности, анализ пожаров в Турции и Греции показал, что экстремальные погодные явления в этих регионах стали в 10 раз более вероятными из-за изменения климата.

На фоне катастрофы премьер-министр Испании Педро Санчес в разговоре с The Guardian раскритиковал политических оппонентов. По его словам, традиционные правые партии, даже не отрицая научных данных, часто действуют так, будто изменения климата не существует, подрывая усилия правительства в борьбе с глобальным потеплением.

Недавно спутники NASA и ESA обнародовали снимки, которые показывают масштабные лесные пожары на Иберийском полуострове. Огонь охватил значительные территории Испании и Португалии, а густой дым распространился далеко за пределы региона.

