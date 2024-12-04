Ученые бьют тревогу: качество основного пищевого продукта миллиардов людей ухудшается

Рис является основным продуктом питания для миллиардов людей в мире, и его спрос за последние 50 лет вырос вдвое. Азия, являющаяся основным регионом выращивания и крупнейшим экспортером риса, претерпевает значительные изменения в качестве данного продукта.

Об этом сообщило издание PHYS.org.

Согласно данным исследования, изменение климата, в частности повышение ночных температур, оказывает существенное влияние на качество риса в Восточной Азии.

Ученые из Китая и Японии изучали данные последних 35 лет и обнаружили, что важнейшим фактором является ночная температура, которая начинает влиять на качество риса при 12°C и 18°C для Японии и Китая соответственно. Это усугубляет фотосинтез и снижает накопление крахмала в зернах.

Вторым по значимости фактором была суточная солнечная радиация, после которой следовали суточные осадки и дефицит дневного давления пара. Среднее качество риса в Китае по всем участкам и годам составляло HRR около 62%, однако снижалось на 1,45% за десятилетие. В Японии средний HRR был несколько выше — примерно 66%, с более заметным темпом снижения на 7,6% десятилетия.

Напомним, к 2100 году Земля рискует потерять более половины своих ледников.

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