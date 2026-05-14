Ученые бьют тревогу: мощные тайфуны могут стать сильнее и в пять раз чаще

Тайфун / © Associated Press

Реклама

Ученые из Японии заявили, что температура поверхности океана существенно влияет на интенсивность тайфунов в западной части Тихого океана. Новое исследование показало, что из-за глобального потепления экстремально сильные штормы в будущем могут возникать чаще.

Об этом сообщило издание Phys.org.

Тайфуны остаются одними из самых опасных погодных явлений для Японии и стран Восточной Азии. Чаще всего они активизируются в конце лета и в сентябре. На фоне изменения климата чрезвычайно сильные тайфуны фиксируют все чаще, поэтому точное прогнозирование их силы и возможных последствий имеет важное значение для защиты прибрежных территорий и инфраструктуры.

Реклама

Команда исследователей из Научно-исследовательского института предотвращения стихийных бедствий Киотского университета проанализировала, как пространственные изменения температуры поверхности моря влияют на характеристики тайфунов. Для этого ученые соединили модель океана с глобальной атмосферной климатической моделью, разработанной Метеорологическим исследовательским институтом Японского метеорологического агентства.

После этого исследователи провели серию ансамблевых экспериментов, ориентированных на оценку тайфунов. Они анализировали связь между пространственными закономерностями температуры поверхности моря в Тихом океане и интенсивностью штормов. Симуляции выполняли как для исторических климатических условий, так и для будущих сценариев, чтобы оценить влияние естественной изменчивости климата и глобального потепления.

В исследовании использовали модели с разным разрешением — 60 и 20 километров. Это позволило точнее отобразить взаимодействие атмосферы и океана в глобальном масштабе.

Результаты показали, что примерно 50-60% изменений интенсивности тайфунов можно объяснить сочетанием пространственных различий температуры поверхности моря и повышением средней температуры океана из-за изменения климата.

Реклама

Также ученые установили, что экстремальные тайфуны, которые в современном климате случаются примерно раз в 100 лет, при будущих климатических сценариях могут возникать от четырех до пяти раз за столетие.

Руководитель исследования Нобухито Мори заявил, что влияние температуры поверхности моря на интенсивность сильных тайфунов оказалось более заметным, чем ожидали исследователи.

«Влияние влияния температуры поверхности моря на интенсивность тайфунов в сильных тайфунах является более очевидным, чем мы ожидали, как и влияние глобального потепления на увеличение частоты сильных тайфунов», — отметил Мори.

Авторы работы отмечают, что полученные данные могут помочь в более точном прогнозировании рисков стихийных бедствий и планировании защиты побережий и критической инфраструктуры. В дальнейшем команда планирует усовершенствовать модель, чтобы лучше понять, как экстремальная погода меняется под влиянием климатических изменений.

Реклама

Напомним, ранее спутники зафиксировали необычную активность вулкана Шивелуч. На снимках из космоса видны темные потоки пепла и вулканических обломков, которые прорезали заснеженные склоны вулкана.

Новости партнеров