Ученые бьют тревогу: над городами зависли опасные облака

Микропластик

В Китае зафиксировали невидимые «пластиковые облака», зависающие над мегаполисами. Новое исследование показало: в воздухе над Гуанчжоу и Сианем циркулирует значительно больше микро- и нанопластиковых частиц, чем предполагали предыдущие оценки.

Об этом сообщило издание The Independent.

Ученые напоминают, что за последние 20 лет микропластик стал глобальным загрязнителем — его находят в почвах, водных экосистемах, живых организмах и даже в атмосфере полярных регионов. Различные исследования уже связывают влияние этих частиц с гормональными сбоями, сердечными и онкологическими заболеваниями, нарушениями репродуктивной функции и неврологическими расстройствами.

Несмотря на это, ключевые вопросы оставались открытыми: как много таких частиц реально находится в атмосфере, как они мигрируют и какую роль играют в климатических процессах. Китайские ученые применили новую технологию, которая позволяет выявлять частицы размером от 200 нанометров, и проанализировали пластик в воздушных аэрозолях, осадках и повторном подъеме пыли.

Их измерения показали: концентрации микро- и нанопластика в атмосфере могут отличаться в 100-100 000 раз в зависимости от условий. Значительную часть этого загрязнения формируют дорожная пыль и осадки после дождя.

Исследователи отмечают, что мелкие частицы способны долго оставаться в воздухе и даже участвовать в формировании облаков. Впоследствии они могут выпадать на землю вместе с осадками — иногда на большом расстоянии от источника выбросов.

Авторы работы отмечают: это самые детальные на сегодня оценки содержания пластика в атмосфере — сегменте глобального цикла пластика, который до сих пор считался наименее исследованным. Хотя влияние этих частиц на климат пока невозможно четко измерить, исследование указывает, что они играют важную роль в процессе образования облаков и могут представлять риск для экосистем и здоровья людей.

