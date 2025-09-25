Ученые бьют тревогу: невидимые астероиды возле Венеры могут врезаться в Землю

Венера / © NASA

Реклама

Астрономы предупреждают о новой угрозе для Земли. Возле Венеры обнаружили группу астероидов, которые остаются почти невидимыми для современных телескопов из-за своего положения относительно Солнца. Они движутся по той же орбите, что и Венера, однако их траектории нестабильны и в будущем они могут врезаться в Землю.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Сейчас подтверждено существование 20 таких астероидов. Их сложно зафиксировать, ведь они слишком тусклые. По мнению ученых, реальное количество этих объектов может быть значительно больше.

Реклама

Исследование показало, что большинство венерианских астероидов имеют вытянутые орбиты с эксцентриситетом более 0,38. Это означает, что их траектории выходят далеко за пределы орбиты Венеры и могут врезаться в Землю и Меркурий. Каждые примерно 12 тысяч лет их орбиты меняются, и в такие периоды некоторые из них могут приближаться к Земле даже ближе, чем Луна.

По крайней мере три из известных астероидов уже имеют траектории, способные подвести их на опасное расстояние от нашей планеты. Большинство из них слишком малы, чтобы вызвать серьезные разрушения, однако среди них могут быть объекты диаметром до 300 метров. Их падение могло бы образовать кратер шириной 3-4,5 км и высвободить энергию, эквивалентную сотням мегатонн взрывчатки.

Специалисты отмечают: даже одно падение такого астероида в густонаселенном регионе стало бы катастрофой.

Напомним, в атмосфере над северным полюсом Сатурна появились странные пятна и звездообразная структура, что сбило с толку ученых.