Ученые бьют тревогу: огромные жуки-голиафы на грани вымирания из-за шоколада

Жуки-голиафы — одни из самых больших насекомых на планете, достигают длины до 110 мм и имеют характерные рога. Однако новое исследование показало, что их популяции грозит исчезновение из-за промышленности какао и торговли сушеными насекомыми.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Профессор Луизелли из Университета Ломе исследовал влияние этих факторов на гигантских жуков, обитающих в африканских тропических лесах. Как выяснилось, уничтожение лесов для выращивания какао и угроза потери среды обитания приводят к сокращению популяций, в частности у таких видов, как Goliathus cacicus и Goliathus regius. Популяция первого вида в Кот-д'Ивуаре сократилась на 80%, а второго – на 40%.

Жуки-голиафы важны для экосистемы, поскольку помогают перемещать питательные вещества в лесах. Ученые уверены, что популяцию можно сохранить, если принять меры по охране их природной среды.

Напомним, стало известно, что берега Красного моря становятся розовыми.

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