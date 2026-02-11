Ученые бьют тревогу: почему "двигатель природы" замедляется

Земля / © Pixabay

Новое международное исследование ставит под сомнение распространенное предположение о том, что глобальное потепление автоматически ускоряет изменения в природных сообществах. Оказалось, что за последние десятилетия «оборот» видов в локальных экосистемах не вырос, а наоборот — заметно замедлился.

Работу выполнили ученые из Лондонского университета королевы Марии (QMUL). Исследователи проанализировали масштабную базу данных наблюдений за биоразнообразием в морских, пресноводных и наземных экосистемах за последнее столетие.

Экологи предполагали, что с ростом температуры виды должны были бы быстрее исчезать с отдельных территорий и так же быстро появляться в новых, вызывая стремительную перестройку сообществ. Однако анализ показал обратное: с 1970-х годов, когда было зафиксировано ускорение глобального потепления, темпы замены видов в промежутках от одного до пяти лет системно снижались. Такая тенденция прослеживается и среди наземных птиц, и в группировках морского дна.

По словам ведущего автора исследования доктора Эммануэля Нванкво, природа обычно работает как самовосстанавливающийся механизм, в котором одни виды постепенно сменяют другие. Однако сейчас этот «двигатель» теряет обороты. Соавтор работы, профессор Аксель Россберг, отметил, что в отдельных случаях уровень текучести снижался примерно на треть.

Чтобы объяснить этот эффект, ученые обратились к теории «множественных аттракторов», которую в 2017 году предложил физик-теоретик Гай Бунин. Она описывает состояние экосистем, когда виды постоянно меняют друг друга благодаря внутренним взаимодействиям — даже без внешних климатических сдвигов. Новые данные свидетельствуют, что именно такая внутренняя динамика играет ключевую роль в функционировании природных сообществ.

В то же время авторы отмечают: замедление изменений не означает стабильности. Наоборот, оно может быть следствием деградации окружающей среды и сокращения региональных запасов видов. Когда уменьшается количество потенциальных «колонизаторов», экосистемы теряют способность быстро обновляться.

Исследователи предостерегают, что отсутствие заметных изменений в местном видовом составе не следует воспринимать как признак здоровья природы. Замедление внутренних процессов может свидетельствовать о более глубоком истощении биоразнообразия.

