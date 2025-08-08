Ученые бьют тревогу: почему киты перестали петь

Горбатый кит

Абсолютная тишина в океане испугала ученых, ведь самые большие существа нашей планеты, синие киты, перестали петь. Этот феномен был зафиксирован исследователями из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бэй, в течение шести лет наблюдавших за поведением китов у побережья Калифорнии.

Об этом пишет T4.

Используя подводные микрофоны, известные как гидрофоны, ученые обнаружили, что пение синих китов сократилось почти на 40 процентов. Эти мощные низкочастотные звуки, используемые для навигации, поиска партнеров и общения в группе, стали заметно реже.

Причина этой тревожной тишины кроется в изменении климата, а точнее в так называемых морских волнах жары. Одним из самых разрушительных было событие, известное как «Блоб», продолжавшееся с 2013 по 2016 год. Это аномальное повышение температуры океана более чем на 2°C опустошило популяции криля и анчоусов — основного источника пищи для синих китов.

По словам океанографа Джона Райана, «это как пытаться петь, когда ты голоден». Уменьшение количества криля, а также его рассеяние из-за нарушения обычных течений заставило китов тратить всю свою энергию на поиски пищи, а не на социальные взаимодействия и размножения. Это также привело к цветению токсичных водорослей, что повлекло за собой наиболее масштабное отравление морских млекопитающих в истории.

Ситуация у побережья Калифорнии оказалась не редким случаем. Подобная тишина была зафиксирована и в других частях света, в частности, в южной части Тихого океана и у берегов Новой Зеландии.

Горбатые киты с их разнообразным рационом и устойчивостью к сложным условиям продолжали петь как всегда. Но синие киты и финвалы, почти исключительно полагающиеся на криль, пели гораздо реже, чем в прошлые годы.

Исследовательница Дон Барлоу из Института морских млекопитающих Университета штата Орегон подтвердила National Geographic, что во время «Кляпа» количество криков, связанных с кормлением и размножением, резко снизилось. По ее словам, синие киты являются «стражами» океана, и их поведение отражает состояние всей экосистемы. В отличие от них, горбатые киты, имеющие более разнообразный рацион, меньше пострадали и продолжают петь. Таким образом, исчезновение пения синих китов является тревожным сигналом о более глубоком кризисе, который разворачивается в наших океанах, подчеркивая, как изменение климата влияет на самые уязвимые виды и целые экосистемы.

