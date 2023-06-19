Ученые бьют тревогу, потому что Антарктида стремительно тает: в чем опасность

Ученые из разных стран мира заявляют, что Антарктида тает непрогнозируемо быстро. Ведь площадь морского льда стремительно сокращается.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Более 60 ученых из 14 стран мира призывают к немедленной активизации исследований, связанных с состоянием антарктического льда из-за быстрого темпа его таяния. Происходит это из-за глобальных изменений погоды и климата,

"Под угрозой исчезновения оказываются и определенные виды животных, таких как императорские пингвины, некоторые виды тюленей и морских птиц", — подчеркивают ученые.

Свои нелестные выводы исследователи сделали после анализа данных, которые собрали со спутникового мониторинга ледовых "шапок" Земли. Их презентовали во время совещания Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR)ж. Мониторинг длится уже 44 года.

Отмечается, что с 2007 по 2022 год спутниковые исследования свидетельствуют о постоянном снижении количества приполярного льда. Впрочем, с 2016-го эта тенденция становится все более непрогнозируемой. В настоящее время одной из самых аномальных акваторий по уменьшению льда является море Беллинсгаузена.

"Сейчас, в середину полярной зимы, лед должен быть самым мощным. Зато полярники наблюдают беспрецедентный минимум ледового покрова. Некоторые участки Антарктиды обнажились, потеряв ледяной покров в тех местах, где раньше такого не наблюдалось", — информируют ученые.

Тенденция к быстрому таянию ледников Антарктиды. Фото: Всемирная метеорологическая организация

Климатические изменения фиксируют акватории острова Галиндез, где находится украинская станция "Вернадского". На днях температура воздуха поднялась до +3°С. Отмечается, что в этот период "там должна быть настоящая антарктическая зима". Кроме того, не образовался лед вокруг острова.

"Чтобы уменьшить тенденцию таяния льда и замедлить негативное влияние явления на человечество, ученые предлагают стандартизировать методы мониторинга ледового покрова. В частности, ввести стандартизированное понятие "существенное климатическое изменение" (Essential Climate Variables) для мониторинга морского льда, океана" .

Специалисты отмечают, что это позволит выделять наиболее угрожающие мировой экосистеме явления.

Напомним, ООН предупредила, что Земля несется навстречу катастрофе. Обратный отсчет до климатической катастрофы продолжается, поскольку новый крупный отчет организации предупреждает, что Земля несется к опасному порогу глобального потепления в течение следующего десятилетия.

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