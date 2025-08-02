Ученые бьют тревогу: с лица Земли исчезает главный морской хищник

Акула / © Credits

Реклама

В 1975 году фильм Стивена Спилберга «Челюсти» вызвал глобальную волну страха перед акулами. Но сегодня именно эти хищники сталкиваются с опасностью, вызванной людьми.

Об этом сообщило издание Science News.

За последние полвека численность акул и скатов в мировом океане сократилась более чем на 70%. Сегодня треть этих видов находится на грани исчезновения — и главная причина чрезмерный вылов.

Реклама

Основную угрозу представляет массовый вылов: большинство акул погибают не потому, что их специально ловят, а как прилов во время промысла других морепродуктов. Еще часть — целенаправленно добывают для мяса, кожи, жира или декоративных целей. В некоторых регионах, в частности в Азии, акул высушивают, используют в косметике или продают на сувенирных рынках.

Биологические особенности только усугубляют проблему: акулы медленно растут, поздно достигают половой зрелости и рожают немного детенышей. Например, самки гренландской акулы начинают размножаться только в 150 лет. Из-за этого популяции не успевают восстанавливаться в ответ на быстрое уменьшение численности.

Ученые из разных стран исследуют ситуацию — от полевых экспедиций в глубоководные порты Африки до использования дронов и подводных камер. Последний отчет МСОП объединил данные более 350 специалистов из 158 стран. Они выяснили, что больше всего акул вылавливают в Индонезии, Индии, Испании, США и Мексике. При этом Евросоюз импортирует почти четверть мирового мяса акул и скатов.

Растет и спрос на акул как источник белка — особенно в регионах, где запасы других видов морепродуктов исчерпываются. Часть акул продают в рамках экспортной торговли, часть потребляют локально. Например, в Западной Африке акул сушат и продают как дешевую еду.

Реклама

В некоторых странах уже действуют запреты на вылов или специальные регулирования. Так, во Французской Полинезии после введения запрета в 2006 году количество акул начало расти. В Мексике рыбаки переходят от вылова к участию в научных проектах и экотуризме.

Туризм, связанный с акулами, ежегодно приносит более 300 миллионов долларов, и эта цифра растет. Это свидетельствует, что сохранение акул может быть не только этичным, но и экономически выгодным.

Информационно-просветительские кампании также влияют на потребителей. Благодаря усилиям общественных организаций, таких как WildAid, в Китае значительно снизилось потребление акульих плавников, а сама практика их отрезания сейчас запрещена во многих странах.

Однако незаконный отлов продолжается, а спортивная рыбалка создает дополнительное давление. Многие акулы не выживают даже после «отпускания», особенно беременные самки.

Реклама

Специалисты призывают пересмотреть правила спортивной рыбалки, уменьшить использование вредных снастей и поощрять гуманные подходы к наблюдению за акулами.

Напомним, недавно был пойман самый большой самец белой акулы в мире. Длина Контендера составляет 420 см, а вес — примерно 750 кг. К слову, во всем мире сейчас этот вид внесен в перечень уязвимых. Ученые в США и Канаде обеспокоены, поскольку на пляже выбрасываются большие белые акулы с гигантским мозгом.