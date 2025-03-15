Ученые бьют тревогу: токсичные вещества со дна разрушенной Каховской ГЭС загрязняют Днепр

В июне 2023 года россияне взорвали оккупированную Каховскую ГЭС. Это не только привело к масштабному разрушению экосистем, но и высвободило огромное количество тяжелых металлов и других токсичных элементов, годами накапливавшихся в осадке на дне водохранилища.

Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Science.

Исследователи, изучавшие уровень загрязнения вод Каховского водохранилища до катастрофы, отмечают, что длительная деятельность заводов на его верховье повлекла за собой накопление токсичных элементов, таких как никель, кадмий и свинец. По их оценкам, на дне водохранилища в осадке толщиной в 1,5 метра содержалось около 83 тысяч тонн этих загрязнителей.

Из-за подрыва дамбы загрязненный осадок распространился по всему руслу реки, а также проник в верхние слои водохранилища через турбулентные потоки. Поскольку некоторые местные жители до сих пор используют воду из оставшихся после катастрофы озер, токсические вещества могут представлять угрозу для их здоровья. К тому же сезонные паводки способствуют вымыванию этих элементов из осадка, что увеличивает их попадание в воды Днепра. Токсичные соединения скапливаются в растениях и животных, что увеличивает возможность их попадания в организм человека через пищевую цепь.

Напомним, в 2024 году уровень моря стал самым высоким за всю историю наблюдений, превысив прогнозы.

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