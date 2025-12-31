ТСН в социальных сетях

Ученые бьют тревогу: у китов обнаружили вирус, который может вызвать катострофический эффект домино

Генетический материал вируса, который в прошлом вызывал массовую гибель морских млекопитающих, обнаружили у китов Арктики.

Кит

Кит / © Associated Press

Ученые зафиксировали тревожный сигнал в полярных водах: в выдохах арктических китов обнаружили генетический материал вируса, который ранее был связан с тяжелыми болезнями и массовой гибелью морских млекопитающих. Для этого команда исследователей использовала дроны, что позволило собрать образцы без стресса для животных и работать в труднодоступных регионах.

Об этом сообщило издание Mirror.

Специалисты применили беспилотники со стерильными устройствами, которые собирали микрочастицы тумана, которые киты выделяют при дыхании, на одноразовые поверхности — похожие чашки Петри, или абсорбирующие прокладки. Собранный материал этим летом отправили на секвенирование, и исследование выявило совпадение с вирусами, которые исторически вызывали тяжелые респираторные заболевания и вспышки смертности среди морских существ.

Хотя сам факт наличия генетического материала не означает активное течение инфекции, ученые подчеркивают значимость результатов. Предварительные данные указывают, что вирус принадлежит к семейству, способному поражать органы дыхания и, в некоторых случаях, нервную систему морских млекопитающих. Дальнейшие лабораторные анализы продолжаются.

Исследователи предостерегают: если вирус действительно распространен и приведет к массовой гибели арктических китов, последствия могут быть глобальными. Эти животные играют важную роль в поддержании уровня фитопланктона, который производит более половины кислорода на Земле. Резкое сокращение популяции китов может нарушить этот баланс и вызвать цепную реакцию в экосистеме.

