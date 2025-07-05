Ученые бьют тревогу: уникальный коралловый риф в Средиземном море под угрозой

Кораллы Cladocora caespitosa на островах Колумбретес. Фото: CSIC

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Ученые обнаружили одну из самых высоких концентраций микропластика в истории Средиземного моря — прямо в пределах морского заповедника островов Колумбретес, который расположен в 50 км от побережья Испании.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Во время исследования вулканического залива Илла-Гросса, покрытого коралловыми рифами, специалисты собрали осадок с пяти разных участков. В каждом образце были микропластиковые частицы, а в одном — более 6 тысяч на килограмм осадка. Это считается одним из самых высоких уровней загрязнения, когда-либо зафиксированных в западной части Средиземного моря.

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Особое беспокойство вызывает тот факт, что большинство частиц были меньше 250 микрометров — настолько мелкими, что их могут поглощать кораллы. А именно здесь обитает Cladocora caespitosa — единственный рифообразующий коралл в Средиземноморье. Его рифы — ключевой очаг биоразнообразия: они являются домом для рыб, ракообразных и других морских существ.

Исследователи определили, что наибольшую долю среди обнаруженных полимеров составляли полиэтилен (28%), полиэтилентерефталат (25%) и полистирол (19%) — материалы, из которых изготавливают упаковки, бутылки и синтетическую одежду. Еще 16% составлял микрокаучук, который, вероятно, происходит от изношенных шин и промышленных процессов.

Залив Илла-Гросса имеет форму полумесяца и обращен на северо-восток — это делает его естественной ловушкой для пластикового мусора, который заносит сюда Северное течение с побережья Испании, Франции и Италии.

«Наши выводы вызывают глубокую обеспокоенность. Хотя они касаются ограниченной территории Средиземноморья, они подчеркивают, что даже охраняемые территории серьезно пострадали от глобального загрязнения пластиком, которое особенно угрожает чувствительным видам кораллов. Эти результаты подчеркивают настоятельную необходимость расширения исследований такого воздействия и активизации усилий по сокращению глобальных выбросов пластика», — заявил автор исследования, профессор Ларс Реунинг из Кильского университета.

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Напомним, в тропических лесах фиксируют массовую гибель деревьев, и одной из главных причин этого могут быть кратковременные, но разрушительные штормы с молниями и сильным ветром. По новому исследованию, в некоторых регионах такие бури вызывают до 60% всех случаев гибели деревьев.

Между тем из-за изменения климата под угрозой исчезновения оказалось государство Тувалу, а более 500 видов птиц могут полностью исчезнуть уже в течение следующего века.