Ученые бьют тревогу: в крови акул обнаружили кокаин, кофеин и медикаменты

Акула / © Credits

На Багамах в крови акул обнаружили кокаин, кофеин и обезболивающие препараты — такие результаты показало новое международное исследование. Ученые отмечают: это следствие загрязнения океана.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Исследователи с Багамских островов, Бразилии и Чили проанализировали образцы крови 85 акул, выловленных вблизи острова Эльютера. У 28 особей обнаружили следы различных веществ. Чаще всего фиксировали кофеин, а у двух акул — также кокаин. Кроме того, в образцах обнаружили обезболивающие препараты ацетаминофен и диклофенак.

Ученые предполагают, что акулы могли контактировать с наркотиками через загрязненные воды или даже пакеты с кокаином в море. По словам биологов, эти хищники исследуют объекты, кусая их, и таким образом могут подвергаться воздействию опасных веществ.

Анализ проводили в районах с активным туризмом — вблизи мест для дайвинга и круизных маршрутов. Среди возможных источников загрязнения ученые называют неочищенные сточные воды с лодок, а также общий рост урбанизации и туристической деятельности.

Это первый случай, когда в организме акул на Багамах зафиксировали кокаин, Подобные результаты уже фиксировали ранее у побережья Бразилии. И это первый случай — когда вообще обнаружили кофеин у этих животных.

Исследователи предупреждают: фармацевтические препараты и наркотические вещества становятся все более распространенными загрязнителями морской среды. Они могут влиять на физиологические процессы у животных, в частности повышать уровень стресса и увеличивать энергетические затраты организма из-за необходимости детоксикации.

Кроме рисков для морских экосистем, это может иметь последствия и для людей — через потребление морепродуктов или контакт с водой. В связи с этим ученые призывают усилить контроль за сточными водами и глубже исследовать влияние таких веществ на океанические экосистемы, даже в регионах, которые считаются относительно нетронутыми.

