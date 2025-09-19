Ученые бьют тревогу: в лесах начали выпадать "пластиковые дожди"

Лес / © Pixabay

Новое исследование немецких ученых доказало, что леса не являются исключением в проблеме глобального загрязнения микропластиком. Оказалось, что частицы пластика попадают сюда из воздуха, накапливаются на деревьях, а затем вместе с дождем и опавшими листьями проникают в почву.

Об этом сообщило издание SciTechDaily.

Геологи из Дармштадтского технического университета провели эксперимент в четырех лесных массивах вблизи Дармштадта. Они использовали новый аналитический метод, который позволил измерить содержание микропластика в почве, листьях и атмосферных осадках. Результаты показали: больше всего микропластика задерживается в верхнем слое опавших листьев, которые разлагаются лишь частично.

В то же время частицы обнаружили и в более глубоких слоях почвы. Ученые объясняют это деятельностью организмов, которые разлагают органические вещества и помогают микропластику проникать дальше.

«Микропластик из атмосферы сначала оседает на листьях в кронах деревьев. Затем, в лиственных лесах, частицы переносятся в лесную почву, например, дождем или осенним листопадом», — пояснил ведущий автор исследования Коллин Вебер.

По его словам, атмосфера и опавшие листья являются главными источниками такого загрязнения. Другие факторы имеют незначительное влияние. Ученые подытожили, что леса можно считать естественным индикатором загрязнения атмосферы микропластиком. Высокая его концентрация в лесных почвах свидетельствует о том, что частицы активно поступают сюда из воздуха.

