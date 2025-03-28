Ученые бьют тревогу: запасы воды катастрофически сокращаются

Запасы воды катастрофически сокращаются / © Фото из открытых источников

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Запасы воды на суше – в почве, озерах, реках и снежном покрове – стремительно сокращаются из-за изменения климата. Ученые из Мельбурнского университета, которые сначала считали результаты ошибкой, после года проверок подтвердили – проблема реальна, а последствия могут быть катастрофическими.

Об этом сообщило издание PHYS.org.

За последние 20 лет влажность почвы уменьшилась более чем на 2000 гигатонн – это вдвое больше, чем потери льда в Гренландии в 2002–2006 годах. Основная причина – перераспределение воды: она перемещается с суши в океаны, что приводит к:

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повышение уровня моря,

смещение земных полюсов,

увеличение экстремальных засух и наводнений.

Вода с суши массово перемещается в океан, а почвы теряют способность восстанавливать влажность. Растения, особенно в условиях жары, требуют больше воды, что чревато орошаемым земледелием.

Новое исследование команды ученых раскрывает тревожные тенденции, с которыми сталкиваются фермеры из-за изменения климата. Анализ трех источников данных показал, что экстремальные погодные условия от засухи до катастрофических дождей не восстанавливают грунтовые воды, а лишь усугубляют кризис. Даже после наводнений подземные водоносные слои остаются истощенными, утрачивая эластичность.

Профессор Кэтрин Джейкобс из Университета Аризоны напоминает, что Земля уже переживала долгосрочные климатические изменения, но текущие процессы беспрецедентны. Тепловой стресс заставляет растения требовать больше воды, что чревато орошаемым земледелием.

Исследование также объясняет минимальные изменения во вращении Земли – они связаны с потерей планетарной влажности.

Напомним, в пустыне Израиля была найдена загадочная пирамида, полная сокровищ: оружие, монеты и древние тексты.