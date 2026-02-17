Ученые бьют тревогу: Земля может стать непригодной для жизни

Земля / © Associated Press

Реклама

Климатологи предупреждают: Земля приближается к точке невозврата. Новое исследование указывает, что ключевые природные системы планеты значительно ближе к коллапсу, чем считалось ранее.

Об этом повыдомило издание Futurism.

Ученые отмечают, что политики и общество до сих пор не осознают масштаба рисков, которые могут стать переходом к точке невозврата. Речь идет о потенциальном коллапсе Гренландского и Западно-Антарктического ледниковых щитов, таянии бореальной вечной мерзлоты и деградации Амазонского тропического леса.

Реклама

Исследование базируется на концепции климатических «переломных точек» — моментов, когда разрушение одной системы запускает каскадные изменения в других. По худшему сценарию, так называемой «тепличной Земли», долгосрочная температура может вырасти примерно на 5°C выше доиндустриального уровня, что повлечет за собой необратимые последствия для мировой экосистемы.

Ученый Terrestrial Ecosystems Research Associates Кристофер Вольф отмечает, что даже частичное пересечение этих порогов может запустить неконтролируемый тепличный цикл. Он подчеркивает: нынешних глобальных климатических обязательств недостаточно, а реальные риски остаются недооцененными.

Отдельно эксперты обращают внимание на социальное измерение проблемы. Наиболее уязвимыми к последствиям изменения климата остаются люди с низким уровнем доходов, которые в то же время имеют ограниченное влияние на глобальные решения.

Профессор Университета Манитобы Дэвид Кэмфилд, автор книги «Будущее в огне: капитализм и политика изменения климата», отмечает: даже правительства, которые стремятся сократить выбросы, сталкиваются с сопротивлением корпоративного сектора и финансовых институтов. По его мнению, преодолеть эти барьеры возможно только под давлением масштабных общественных движений.

Реклама

Напомним, ранее в ядре Земли нашли то, что в корне меняет историю планеты. В частности, новое исследование свидетельствует, что наша планета получила большую часть своей воды — основного источника водорода — еще во время своего формирования.