Ученые бьют тревогу: Земля начала нагреваться быстрее

Новое исследование свидетельствует, что темпы глобального потепления могли заметно возрасти за последние полтора десятилетия. Анализ глобальных температурных данных показал: примерно с середины 2010-х годов Земля нагревается быстрее, чем в предыдущие десятилетия.

Ученые проанализировали пять независимых глобальных температурных баз данных и обнаружили одинаковую тенденцию — после начала 2010-х годов кривая повышения температуры начала резко расти. По словам климатолога Стефана Рамсторфа из Потсдамского института исследований влияния климата, примерно в 2013-2014 годах могло произойти изменение в климатической системе, после которого темпы потепления усилились.

Чтобы точнее оценить долгосрочную тенденцию, исследователи попытались отделить влияние краткосрочных природных колебаний — таких как явление Эль-Ниньо, вулканические извержения или изменения солнечной активности. После корректировки этих факторов стало видно, что глобальная температура в течение последнего десятилетия росла примерно на 0,35°C за десятилетие. Для сравнения: в период с 1970 по 2015 год этот показатель составлял около 0,20°C за десятилетие.

По словам ученых, ни одно предыдущее десятилетие с начала инструментальных наблюдений в 1880 году не демонстрировало столь быстрого роста температуры. Именно это может объяснять серию рекордно жарких лет последнего времени. Даже после учета влияния Эль-Ниньо и пика солнечной активности 2023 и 2024 годы остаются самыми теплыми за всю современную историю наблюдений.

Исследователи подчеркивают, что превышение порога 1,5°C в отдельные годы еще не означает окончательного нарушения целей Парижского климатического соглашения. Этот показатель оценивается в долгосрочной перспективе — в течение десятилетий. В то же время, по оценкам Рамсторфа, если нынешние темпы потепления сохранятся, средняя глобальная температура может стабильно превысить этот порог уже примерно к 2030 году.

Причины возможного ускорения пока окончательно не определены. Одной из гипотез является уменьшение концентрации атмосферных аэрозолей — мелких частиц, которые отражают солнечный свет и частично охлаждают планету. С сокращением загрязнения воздуха их охлаждающий эффект может ослабевать, делая влияние парниковых газов более заметным.

Несмотря на это, ученые отмечают: дальнейший рост температуры прежде всего будет зависеть от того, насколько быстро мир сократит выбросы парниковых газов. Глобальное потепление прекращает усиливаться только тогда, когда выбросы CO₂ достигают нулевого уровня — то есть когда количество углекислого газа, попадающего в атмосферу, уравновешивается его удалением.

Исследователи отмечают, что даже без окончательного объяснения причин ускорения потепления главный вывод уже очевиден: климатическая система Земли может меняться быстрее, чем ранее ожидали ученые. Это означает, что меры по сокращению выбросов и адаптации к изменениям климата становятся все более насущными.

