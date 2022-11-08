Ученые дали нелестный прогноз: Землю не спасти от астероида-убийцы

В NASA представили отчет о результатах недавнего моделирования потенциального столкновения с Землей астероида -убийцы.

Об этом пишет Futurism.

По словам Эммы Рейни из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Гопкинса, моделирование планетарной защиты в случае приближения опасного астероида к Земле показало, что человечество совсем не готово к такой угрозе и не сможет предотвратить катастрофу.

Основная сюжетная линия моделирования NASA заключалась в том, что в атмосферу Земли на большой скорости вошел астероид диаметром 70 метров. Он упал в 15 км от вымышленного города и в результате падения произошел взрыв с выделением энергии эквивалентной 10 мегатоннам в тротиловом эквиваленте. Город и его окрестности были полностью разрушены и там погибли десятки тысяч человек.

Также моделирование показало, что астероид нельзя уничтожить ракетой с ядерной боеголовкой, ведь это очень рискованно с точки зрения межгосударственных отношений. Также такой взрыв может не полностью разрушить астероид, и его обломки все равно упадут на Землю. Еще одна опасность состоит в распространении огромного количества радиации в верхних слоях атмосферы, отметили специалисты.

Напомним, астероид, который больше египетских пирамид в Гизе, впервые за более 100 лет пролетел рядом с Землей.

Опасный астероид приближается к Земле | Новости мира

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