Ученые до сих пор не знают, что это: на дне океана обнаружили находку в возрасте 500 млн лет (видео)

Палеодиктион / © Wikimedia Commons

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Ученые до сих пор не знают, откуда на дне океана берутся загадочные отпечатки, похожие на идеальные соты. Их называют палеодиктионами. Эти странные следы находят по всему миру уже 500 миллионов лет, и они остаются одной из самых больших и древних тайн океана.

Об этом пишет Iflscience.

Впервые такое странное отражение из шестиугольников заметил итальянский исследователь Джузеппе Менегини еще в 1850 году. Тогда он нашел древний след неизвестного существа в окаменевших породах и назвал его Paleodictyon strozzi. Но по-настоящему учёные заинтересовались этим в 1970-х годах. Тогда на большой глубине в Атлантическом океане обнаружили точно такие же свежие отверстия-соты. Современные находки назвали Paleodictyon nodosum.

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Это явление изучает наука и их логия. Она исследует не сами скелеты или остатки существ, а лишь оставшиеся после себя следы. Главная загадка для ученых в том, что все найденные на глубине 3500 метров соты оказались абсолютно пустыми. Внутри этих запутанных туннелей нет ни живых, ни мертвых организмов, и исследователи не обнаружили даже никакого следа ДНК.

Сейчас у ученых есть три главных догадки относительно того, кто именно создает эти правильные геометрические узоры. По одной из версий, какое-то червеобразное существо роет такие точные туннели, чтобы ему было удобнее ловить пищу или направлять потоки воды.

Другая теория говорит, что эти следы просто отражением тела или остатками гнезда особых крупных одноклеточных организмов, умеющих строить сложные структуры на дне. Также узор может принадлежать неизвестному виду морских губок, часто образующих странные каркасы, однако доказать это пока не могут, так как исследователи так и не нашли внутри никакой ДНК.

Несмотря на то, что палеодиктион остается неопределенным, он не единственный житель Земли с столь длительной историей. Приблизительно столько же времени на планете существуют медузы, наутилусы, брахиоподы и губки. Также среди долгожителей выделяются мечехвосты (около 450 миллионов лет) и бархатные черви. Поиски подсказок для разгадки этой глубоководной тайны продолжаются.

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Напомним, в Словакии, близ города Врабле, международная группа археологов обнаружила одно из, пожалуй, самых загадочных и страшных захоронений в истории Европы. В массовой могиле в возрасте около 7 000 лет обнаружили останки нескольких десятков людей, у которых полностью отсутствуют черепа.

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