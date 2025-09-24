ТСН в социальных сетях

Наука и IT
70
1 мин

Ученые доказали, что все живые организмы излучают невидимый свет

Новое исследование показало, что ультраслабое свечение живых организмов можно использовать для оценки их состояния.

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Человек

Человек / © www.freepik.com/free-photo

Исследователи показали, что ультраслабое фотонное излучение (UPE) — чрезвычайно слабое свечение, которое производят живые организмы, может стать новым методом бесконтактного наблюдения за жизнедеятельностью животных и реакциями растений на стресс.

Об этом пишет издание The Journal of Physical Chemistry Letters

В экспериментах ученые использовали современные камеры EMCCD и CCD, способные фиксировать отдельные фотоны в видимом спектре при сверхнизком уровне шума. Результаты показали четкую разницу между излучением живых и мертвых мышей, что свидетельствует о потенциале метода для оценки жизнеспособности.

У растений исследователи наблюдали, что повышение температуры и физические повреждения повышают интенсивность UPE. Также химические обработки влияли на излучение, причем наибольший эффект наблюдался при нанесении местного анестетика бензокаина на поврежденные участки.

По словам авторов, UPE-визуализация позволяет бесконтактно и без использования меток отслеживать физиологическое состояние животных и реакцию растений на стресс, что открывает новые возможности для биологии и агрономии.

70
