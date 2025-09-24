- Дата публикации
Ученые доказали, что все живые организмы излучают невидимый свет
Новое исследование показало, что ультраслабое свечение живых организмов можно использовать для оценки их состояния.
Исследователи показали, что ультраслабое фотонное излучение (UPE) — чрезвычайно слабое свечение, которое производят живые организмы, может стать новым методом бесконтактного наблюдения за жизнедеятельностью животных и реакциями растений на стресс.
Об этом пишет издание The Journal of Physical Chemistry Letters
В экспериментах ученые использовали современные камеры EMCCD и CCD, способные фиксировать отдельные фотоны в видимом спектре при сверхнизком уровне шума. Результаты показали четкую разницу между излучением живых и мертвых мышей, что свидетельствует о потенциале метода для оценки жизнеспособности.
У растений исследователи наблюдали, что повышение температуры и физические повреждения повышают интенсивность UPE. Также химические обработки влияли на излучение, причем наибольший эффект наблюдался при нанесении местного анестетика бензокаина на поврежденные участки.
По словам авторов, UPE-визуализация позволяет бесконтактно и без использования меток отслеживать физиологическое состояние животных и реакцию растений на стресс, что открывает новые возможности для биологии и агрономии.
