Ученые доказали неэффективность популярного противовирусного препарата в лечении COVID-19

Оказалось, что Интерферон бета-1а не влиял на течение болезни.

Американские исследователи выяснили, что Интерферон бета-1а никак не помогает в лечении госпитализированных взрослых с "ковидной" пневмонией.

Об этом свидетельствуют соответствующие результаты, полученные на фазе III клинических испытаний этого противовирусного препарата, пишет The Lancet.

Масштабное исследование ACTT-3 от Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США проводилось с 5 августа по 21 декабря 2020 года среди 969 взрослых больных в 63 центрах США, Японии, Мексики, Сингапура и Южной Кореи. 60% пациентов были белыми (32% — латиноамериканцы), 17% — черными, 9% — азиатами, 1% — американскими индейцами или коренными жителями Аляски.

Группу случайным образом разделили на две равные подгруппы. Одной давали интерферон бета-1а с ремдесивиром, второй — плацебо с ремдесивиром. До самого конца испытаний ни участники, ни исследователи не знали, кто и какой режим лечения получал.

Напомним:

В прошлом году Национальная комиссия здравоохранения Китая включила противовирусный препарат "Арбидол" в предварительный план лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 .

. В свою очередь испытания ремдисивира в США, который считали потенциальными лекарствами от нового коронавируса, свернули. Исследователи объяснили это тем, что такие тесты угрожают здоровью части зараженных пациентов, в исследовании для сравнения принимали плацебо.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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