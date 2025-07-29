Ученые и бизнес хотели спрятать от солнца часть Калифорнии: эксперимент раскрыли случайно

Солнце / © Associated Press

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Вашингтонский университет совместно с несколькими частными компаниями планировали в Калифорнии затемнить от солнца 10 тыс. кв. км земной поверхности. Все для сдерживания глобального потепления. Городские власти узнали об эксперименте в последний момент и заблокировали его.

Об этом сообщают Futurism и Politico.

Солнечная геоинженерия как противодействие глобальному потеплению

В попытках сдержать глобальное потепление ученые все чаще рассматривают радикальные решения. Одно из таких — уменьшение количества солнечного света, который попадает на Землю. Этот подход называется солнечная геоинженерия. Его идея заключается в искусственном затенении планеты, чтобы снизить среднюю температуру .

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Такой метод с самого начала вызывает много дискуссий: скептики указывают на недостаточную осведомленность человечества о возможных рисках — экологических, социальных и политических. Зато сторонники утверждают, что климатический кризис уже настолько обострился, что без смелых мер не обойтись.

Один из таких проектов планировался в калифорнийском городе Аламеда. Его инициировали Вашингтонский университет совместно с несколькими частными компаниями. Целью было выпустить в атмосферу аэрозоли, которые бы повысили отражательную способность облаков. Городские власти узнали об эксперименте в последний момент и заблокировали его.

Планировалось затенить 10 тыс. кв. км

Как выяснилось впоследствии, эти испытания были лишь начальным этапом гораздо более масштабного проекта. Так, в планах было затенить более 10 тыс. кв. км, что соответствует площади Пуэрто-Рико. Местами реализации рассматривались регионы у побережья Северной Америки, Чили или Южной Африки.

«В таких масштабах существенные изменения в облаках будут легко обнаружены из космоса», — говорится в документе, который попал в распоряжение журналистов.

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Инициаторами проекта были Вашингтонский университет, частная фирма SilverLining, специализирующаяся на геоинженерии, а также некоммерческая организация SRI International. При этом сами разработчики сомневались в успешности затеи.

«Аламеда была лишь ступенькой к чему-то гораздо более масштабному, и никакого взаимодействия с местными сообществами не было. Это серьезная ошибка», — прокомментировала ситуацию профессор экологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе Сикина Джинна.

В ответ на критику Вашингтонский университет заявил, что проект не имел целью менять климат или погоду, и что «проведение крупномасштабных исследований» также не планировалось.

Что говорят о геоинженении ученые?

Несмотря на эти заявления, большинство ученых сомневаются в эффективности такого вмешательства. Существует мнение, что геоинженерия может дать лишь временный эффект, если вообще не приведет к непредсказуемым последствиям.

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Поддержку исследованиям оказал миллиардер Крис Ларсен, который считает: «Когда ученые сталкиваются с политическими нападками и резким сокращением финансирования, нам нужно дополнить быстрый энергетический переход более широким спектром потенциальных климатических решений».

Но даже финансирование от крупных инвесторов, например соучредителя Intel, не защищает эти инициативы от сопротивления. Из-за политического давления и негативной реакции общества многие геоинженерные проекты оказываются под угрозой свертывания.

К слову, ранее ученые предупредили, что к концу века человечество может потерпеть климатическую катастрофу, как в голливудском фильме «Послезавтра». Изменения ветровых потоков могут вызвать сильные морозы, наводнения и сокрушительные штормы.