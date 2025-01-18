Ученые идентифицировали новый вид динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой

Ученые идентифицировали новый вид гигантских динозавров. Удалось им это сделать, обнаружив фотографии окаменелостей, уничтоженных во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Live Science.

Новый вид назвали Tameryraptor markgrafi. Он жил на территории современного Египта 95 миллионов лет тому назад. Длина тела динозавра достигала 10 метров, он был одним из самых больших хищников, когда-то живших на нашей планете.

Останки динозавра обнаружили немецкие ученые в 1914 году. Их обнаружили в оазисе Бахария. После этого останки хранились в Баварской государственной коллекции палеонтологии и геологии (BSPG) в Германии до 1944 года, когда здание, в котором они находились, сгорело во время бомбардировки Второй мировой войны.

Недавно исследователи обнаружили ранее неизвестные фотографии окаменелостей в архиве Huene в Тюбингенском университете в Германии, где они были выставлены на осмотр в 1940-х годах. На момент получения фотографий считалось, что окаменелости принадлежат большому динозавру-тероподу под названием Carcharodontosaurus, но более детальное изучение фотографий выявило выступающий рог, увеличенный мозг в лобной доле и другие особенности, отсутствующие у других окаменелостей Carcharodontosaurus.

Новое исследование предполагает, что разнообразие динозавров в Северной Африке было больше, чем считалось ранее.

Ранее сообщалось, что в Китае 13-летняя девочка обнаружила следы убийцы динозавра, которым 130 миллионов лет.

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