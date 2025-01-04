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Ученые раскрыли месторасположение вулкана, который изменил климат почти два века назад

Ученые раскрыли месторасположение вулкана, который изменил климат почти два века назад

Извержение вулкана / Фото: Associated Press

Месторасположение вулкана оставалось неизвестным более 190 лет.

В 1831 году мощное вулканическое извержение охладило климат Земли, снизив среднегодовую температуру в Северном полушарии на 1 градус Цельсия.

Об этом сообщило издание CNN.

Исследование ледовых кернов из Гренландии обнаружило, что в 1831 году выпадение серы, являющейся признаком вулканической активности, было значительно больше в северном полушарии. Этот факт свидетельствует о крупном извержении вулкана средней широты, которое произошло на Земле. Ученые, анализируя вулканический пепел и осколки вулканического стекла, выяснили, что больше геохимических совпадений с данными наблюдалось в Японии и на Курильских островах (спорная территория между Россией и Японией), в частности, с кальдерой Заварицкого.

"Заварицкий расположен на чрезвычайно отдаленном острове между Японией и Россией. Там никто не живет, а исторические записи ограничиваются несколькими дневниками кораблей, проходивших мимо этих островов каждые несколько лет", — отметил ведущий автор исследования доктор Уильям Хатчисон.

Это открытие добавляет новые подробности к периоду Малого ледникового периода, когда вулканические извержения влияли на климат Земли, вызывая похолодание и катастрофу. Ученые предполагают, что вулканическое охлаждение могло быть одним из факторов голода, охватившего Индию, Японию и Европу в то время. Это подтверждает важность мониторинга вулканической активности и ее влияния на глобальные условия.

Напомним, археологи обнаружили старейший пример "гонок вооружений" хищника и жертвы.

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