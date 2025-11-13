Ученые идентифицировали предка современных змей в возрасте 37 миллионов лет

Paradoxophidion richardoweni / © Interesting Engineering

Реклама

Ученые Музея естественной истории в Лондоне идентифицировали новый вид змеи, живший 37 миллионов лет назад. Его назвали Paradoxophidion richardoweni — в честь британского ученого Ричарда Оуэна, который первым исследовал ископаемые из этого региона.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Древние позвонки были найдены еще в 1981 году на скале Хордл на южном побережье Англии, однако только теперь ученые смогли точно определить, к какому виду они принадлежали. Для этого команда использовала компьютерную томографию и создала 3D-модели 31 позвонка.

Реклама

"Это открытие приближает нас к пониманию, как возникли современные змеи", - объяснил ведущий исследователь доктор Георгиос Георгиалис.

Чаще всего находятся кости ископаемых змей – это их позвонки, содержащие признаки, позволяющие ученым определить вид. / © Interesting Engineering

Новый вид относится к ранней ветви ценофидий — группе, из которой впоследствии эволюционировало большинство современных змей. Paradoxophidion обладал чертами, характерными для нескольких различных групп рептилий, поэтому его назвали "парадоксальной змеей".

Вероятно, этот вид вел водный образ жизни, подобно современным акрохордидам (змей с хоботом слона). Однако окончательно подтвердить это учёные пока не могут.

Окаменелости датируются периодом эоцена, когда климат на территории современной Англии был более теплым и влажным, а регион ближе к экватору.

Реклама

Открытие Paradoxophidion подчеркивает научную ценность старых коллекций музеев – даже материалы, найденные десятилетия назад, могут дать новые ответы об эволюции жизни на Земле.