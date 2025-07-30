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Ученые идентифицировали странное вещество в возрасте 2500 лет с Помпеев: что это было
Почти 70 лет тайны разгадано: оранжевая жидкость из античного кувшина оказалась медом.
Почти 70 лет ученые пытались расшифровать содержимое загадочной оранжевой жидкости, найденной в бронзовой кувшине близ Помпеев. Теперь, благодаря передовым технологиям, исследователи из Оксфордского университета подтвердили: это мед, сладкая жертва древнегреческому богу, которой 2500 лет.
Об этом пишет Sciencealert.
Эта удивительная находка была сделана в древнем храме вблизи Помпеев, Италия. пчелиного воска.
Детали древнего открытия
Мед оказался более кислым, чем современный. Это произошло из-за длительного хранения и распада сахаров в фураны. Предварительные анализы обнаружили только пчелиный воск, но новый анализ обнаружил простой сахар гексозу и продукты разложения сахаридов, сохранившихся в коронованной меде кувшина.
Святилище, где был найден кувшин, раскопали еще в 1954 году в греческом поселении Пестум, Италия. Оно было посвящено неизвестному божеству. Внутри бронзовые кувшины окружали пустое железное ложе, сопровождаемое шестью гидриями и двумя амфорами.
«Пустая кровать и недоступность святилища означают, что божество было там», — объясняет да Коста Карвалью, добавляя, что мед является «символом бессмертия».
Мед был широко известен в Древней Греции не только как подсластитель, но и использовался в медицинских препаратах, косметике и ритуалах.
«Древние остатки — это не просто следы того, что люди ели или предлагали богам, это сложные химические экосистемы», — отмечает да Коста Карвалью.
Она добавляет, что их изучение показывает, как эти вещества изменялись со временем, открывая путь к предстоящим исследованиям древней микробной активности и возможному ее применению.
Напомним, новые научные исследования подвергают сомнению давнюю версию о том, что в знаменитой гробнице возле Вергины в Греции похоронен Филипп II — отец Александра Македонского. По данным, обнародованным в журнале AIP Advances, останки, найденные в Гробнице I, не принадлежат царю Филиппу II, а, вероятно, другому неизвестному правителю, жившему в IV веке до н.э.