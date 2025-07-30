Ученые идентифицировали странное вещество в возрасте 2500 лет с Помпеев: что это было

Тайна древнего храма / © Sciencealert

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Почти 70 лет ученые пытались расшифровать содержимое загадочной оранжевой жидкости, найденной в бронзовой кувшине близ Помпеев. Теперь, благодаря передовым технологиям, исследователи из Оксфордского университета подтвердили: это мед, сладкая жертва древнегреческому богу, которой 2500 лет.

Об этом пишет Sciencealert.

Эта удивительная находка была сделана в древнем храме вблизи Помпеев, Италия. пчелиного воска.

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Детали древнего открытия

Мед оказался более кислым, чем современный. Это произошло из-за длительного хранения и распада сахаров в фураны. Предварительные анализы обнаружили только пчелиный воск, но новый анализ обнаружил простой сахар гексозу и продукты разложения сахаридов, сохранившихся в коронованной меде кувшина.

Святилище, где был найден кувшин, раскопали еще в 1954 году в греческом поселении Пестум, Италия. Оно было посвящено неизвестному божеству. Внутри бронзовые кувшины окружали пустое железное ложе, сопровождаемое шестью гидриями и двумя амфорами.

Бронзовая банка, экспонируемая в музее Ашмола, содержала таинственное вещество (показана на переднем плане в прозрачном пластике). (da Costa Carvalho et al., JACS, 2025) / © Sciencealert

«Пустая кровать и недоступность святилища означают, что божество было там», — объясняет да Коста Карвалью, добавляя, что мед является «символом бессмертия».

Мед был широко известен в Древней Греции не только как подсластитель, но и использовался в медицинских препаратах, косметике и ритуалах.

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«Древние остатки — это не просто следы того, что люди ели или предлагали богам, это сложные химические экосистемы», — отмечает да Коста Карвалью.

Она добавляет, что их изучение показывает, как эти вещества изменялись со временем, открывая путь к предстоящим исследованиям древней микробной активности и возможному ее применению.

Напомним, новые научные исследования подвергают сомнению давнюю версию о том, что в знаменитой гробнице возле Вергины в Греции похоронен Филипп II — отец Александра Македонского. По данным, обнародованным в журнале AIP Advances, останки, найденные в Гробнице I, не принадлежат царю Филиппу II, а, вероятно, другому неизвестному правителю, жившему в IV веке до н.э.