Ученые иммитировали ядерное заражение в лаборатории и получили неожиданный результат

Ядерный огненный шар

Реклама

Ядерная катастрофа — это то, чего человечество надеется никогда не увидеть. Однако понимание ее последствий критически важно для планирования безопасности. Ввиду этого, исследователи из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) в США провели контролируемые эксперименты в высокотемпературной плазменной трубке. Они воспроизвели часть ядерного огненного шара, чтобы увидеть, как ведут себя испаренные в результате реакции частицы во время охлаждения.

Об этом пишет Sciencealert.com.

Для эксперимента ученые взяли три стартовых элемента: уран (топливо для оружия и реакторов), цезий (радиоактивный побочный продукт) и церий (заменивший плутоний). Команда смоделировала два сценария: равномерное непрерывное охлаждение и сценарий, когда температура оставалась экстремально высокой, а затем резко падала.

Реклама

С помощью плазменного реактора элементы разогрели до невероятных 5000 Кельвинов (около 4 727°C). Такая сверхтемпература полностью испарила все вокруг, как это происходит во время реального ядерного удара. Самое интересное для ученых было то, как элементы конденсируются обратно в частицы. Поведение урана и церия было ожидаемым — они быстро конденсировались при обоих сценариях.

А вот цезий преподнес исследователям настоящий сюрприз. Он конденсировался значительно позже других элементов. Более того, в сценарии, где высокая температура удерживалась дольше, цезий начал активно смешиваться с другими веществами, образуя неожиданные сложные соединения.

Традиционные модели ядерных облаков считали химические реакции более стабильными и одинаковыми, полностью упустив этот нюанс с цезием. Новое открытие поможет ученым по остаткам ядерной пыли точно реконструировать условия, при которых произошел взрыв. Хотя эксперимент был упрощен и реальных ядерных реакций в лаборатории не происходило, ученые планируют усложнить исследования, добавив в модель бетон, воду, стекло и грунт, чтобы максимально приблизить условия к реальной аварии на реакторе или взрыве.

Новости партнеров