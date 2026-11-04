Ученые искали знаки внеземной жизни и наткнулись на загадочный сигнал: что скрывает дальний космос

Учёные обнаружили загадочный радиосигнал из космоса — что известно

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Международная группа ученых под руководством китайских исследователей обнаружила необычный радиосигнал в ходе поиска признаков внеземной жизни. Его зафиксировали в направлении звездной системы, где расположены три планеты, одна из которых находится вблизи зоны, потенциально пригодной для жизни.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Сигнал, получивший обозначение NBS 260108, был обнаружен в ходе тестирования нового программного обеспечения на данных китайского радиотелескопа FAST. Учёные анализировали наблюдения 33 планетных систем, проведенные ещё в 2021 году.

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Особое внимание исследователей привлекла система K2-155, расположенная примерно в 238 световых годах от Земли. Вокруг её звезды вращаются три так называемые суперземли — планеты, превосходящие Землю по размерам, но уступающие Нептуну и Урану.

Одна из них, K2-155d, расположена вблизи «зоны жизни» своей звезды, где потенциально может существовать жидкая вода. Её радиус примерно в 1,6 раза превышает земной, а полный оборот вокруг звезды она совершает за 40,7 дня.

Чем необычен обнаруженный сигнал

Радиосигнал привлек внимание учёных сразу несколькими особенностями. Он имел узкий частотный диапазон, характерный для искусственных радиопередатчиков, а его частота постепенно снижалась. Подобные изменения могут возникать из-за движения источника сигнала относительно Земли.

Кроме того, сигнал зафиксировал лишь один из 19 приемных лучей телескопа FAST — тот, который был направлен на K2-155. Остальные 18 лучей, которые одновременно наблюдали за соседними участками неба, ничего подобного не обнаружили.

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Еще одной особенностью стала разница между двумя поляризационными каналами телескопа. Сигнал четко прослеживался в канале YY, но отсутствовал в канале XX.

Может ли сигнал исходить от инопланетян

Учёные отмечают, что обнаружение необычного радиосигнала ещё не означает установления его происхождения. Новое программное обеспечение позволяет находить сигналы, требующие дальнейшего изучения, но не определяет, что именно их создало.

В будущем команда планирует усовершенствовать методы анализа, в частности сравнивать исходные записи всех 19 лучей FAST. Это поможет более точно определять положение и возможное движение источника радиоволн.

Дополнительные проверки должны установить, поступают ли подобные сигналы из космоса или они вызваны помехами от наземного оборудования и человеческих технологий.

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Напомним, ранее мы сообщали, что старый телескоп NASA едва удерживается на орбите и в ближайшее время войдет в атмосферу Земли.

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