Ученые исследовали, что породило черную дыру: новое открытие

Черная дыра / © NASA

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Астрономы из Йельского университета совершили удивительное открытие, исследовав объект, который они назвали «Бесконечность». Это пара галактик, находящихся в процессе столкновения, и мы видим их именно в этот момент.

Об этом пишет Universe.

Главным результатом исследования стало обнаружение в центре новорожденной галактики облака газа, а внутри нее — сверхмассивной черной дыры. Это очень интересно, ведь эти галактики находятся очень далеко от нас, что позволяет наблюдать их такими, какими они были в ранней молодости Вселенной. Однако черная дыра в центре «Бесконечности» оказалась еще интереснее, чем ожидалось. Два столкнувшихся центра галактик все еще расположены далеко друг от друга, а новорожденная черная дыра не совпадает ни с одним из них.

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Новый механизм рождения черных дыр

Ученые предполагают, что этот случай может свидетельствовать о новом механизме образования сверхмассивных черных дыр.

Существование такого предположения является альтернативой стандартной теории «легких семян». Последняя утверждает, что единственный механизм рождения черных дыр — это взрывы сверхновых. Однако эта теория не может объяснить наличие чрезвычайно массивных объектов в ранней Вселенной, которые наблюдают ученые.

Раньше ученые не видели ничего подобного так называемым «тяжелым семенам» — черных дыр массой в тысячи и десятки тысяч солнечных, и механизм их образования был для них загадкой. Но теперь, как считают исследователи, они фактически увидели рождение одного из таких объектов своими глазами. Это произошло, по их мнению, в результате столкновения двух ударных волн, создавших сверхплотный участок, где и родилась черная дыра.

Напомним, каждые 200 000-300 000 лет магнитные полюса Земли полностью сменяются местами, превращая Северный полюс в Южный и наоборот. Последнее такое событие произошло около 780 тысяч лет назад, что заставляет некоторых экспертов прогнозировать приближение очередного «переворота». Исследователи создали ужасный звуковой ландшафт, чтобы воспроизвести хаос этого события, известного как разворот Матуяма-Брунеса.

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