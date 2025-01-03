Ученые исследовали, как коты влияют на своих владельцев

Присутствие кошек в доме создает уникальную атмосферу, которая влияет на эмоциональное состояние их владельцев. Мурлыканье, заполняющее комнату, добавляет уюта, а их компания способна поднять настроение в трудные моменты.

Об этом сообщило издание earth.com.

Исследования ученых показывают, что любовь к котам может быть значительно глубже. Доктор Аднан И. Куреши из Университета Миннесоты высказал предположение, что привязанность к котам может отражать общие взгляды человека.

"Эти предпочтения могут не ограничиваться тем, что их выходки кажутся "милыми". Некоторые люди, которые тяготеют к котам, похоже, ценят независимость, тихое общество и атмосферу, свободную от хаоса. Они наблюдают, как эти животные уверенными шагами передвигаются по дому, никогда не извиняясь за свою природу. Это спокойное присутствие может вдохновить людей, которым близка идея принятия уникальности, отвержения ожиданий и ценообразования личного времени", - говорится в статье.

Люди, которые живут с котами, чаще всего стремятся к уюту и ощущению безопасности. Ученые отмечают, что коты способны проявлять привязанность к своим хозяевам без громких жестов или трюков. Исследования указывают, что такое поведение привлекает тех, кто ценит искренность и простоту в других людях.

"Те, кто общается с другими людьми таким образом в повседневной жизни, могут найти в котах своеобразное убежище или способ перезарядиться в дружеской среде, которая не требует принудительных разговоров или неискренних улыбок", - отметили в материале.

Люди, которые любят котов, часто склонны к глубокому самоанализу и наблюдательности, тратя больше времени на размышления, чем на разговоры. Иногда такие люди не чувствуют на себе давления. Это похоже на то, как коты не пытаются угодить всем, и их сторонники могут видеть особенность в том, чтобы быть настоящими.

"Вместо того, чтобы следовать трендам или пытаться произвести впечатление на сверстников, любители кошек обычно предпочитают действовать с позиции подлинности. Коты не притворяются и не дают обещаний, которые не могут выполнить. Они просто существуют такими, какие они есть, что может резонировать с теми, кто ценит честность больше, чем лесть", - говорится в статье.

Исследования показывают, наличие этого животного дома может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты. Такие преимущества могут быть результатом уменьшения стресса и улучшения эмоционального состояния у владельцев кошек.

"Животные-компаньоны, в том числе коты, предоставляют преимущества людям с психическими расстройствами, предлагая успокаивающую поддержку, общество и помогая поддерживать позитивное самочувствие. Взаимодействие с домашними животными, такими как коты, во время карантина, как сообщалось, смягчает негативные психологические последствия, оказывая эмоциональную поддержку и уменьшая ощущение изоляции", - отметили в материале.

Исследования показывают, что большинство котовладельцев стремятся выделиться среди других людей. Это объясняется их желанием быть особенными и способностью самостоятельно выбирать, как проводить свое время.

"Они проявляют терпение и эмпатию, а их связь с котами может отражать качества, которые они ценят в себе и других. Это может быть ум, спокойный нрав, уважение к личному пространству или склонность к более свободному образу жизни", - подчеркнули авторы статьи.

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